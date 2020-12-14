Reddit دخلت سوق الفيديوهات القصيرة عبر Dubsmash

دبي - يزن راشد - قالت شركة الشبكات الاجتماعية Reddit: إنها ستشتري منصة الفيديوهات القصيرة Dubsmash – المنافسة لتيك توك – لتصبح الشركة الأحدث التي تتوسع في مساحة تهيمن عليها شركة تيك توك الصينية.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، لكن متحدثة باسم Reddit قالت: إن الاستحواذ استند إلى مزيج من السيولة والأسهم.

ودفع نجاح تيك توك من بايت دانس العديد من شركات التواصل الاجتماعي إلى إضافة خدمات الفيديوهات القصيرة إلى منصاتها.

وطرحت شركة سناب شات في شهر نوفمبر ميزة Spotlight، فيما أطلقت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام ميزة Instagram Reels.

وقالت Reddit في تدوينة: إن الصفقة تمنح مستخدميها، الذين يمكنهم تحميل مقاطع الفيديو وبثها، الوصول إلى أدوات التحرير والإنشاء لمقاطع الفيديوهات القصيرة في Dubsmash.

وأضافت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها أن Dubsmash تحتفظ بمنصتها وعلامتها التجارية الخاصة.

وينضم فريق Dubsmash بالكامل، بما في ذلك المؤسسون المشاركون (سوشيت داش) Suchit Dash و (جوناس دروبيل) Jonas Drüppel و (تيم سبيخت) Tim Specht، إلى Reddit.

وتأسست منصة Dubsmash في عام 2015، وبالرغم من ظهور تيك توك، فقد نمت بوتيرة ثابتة.

وتجاوزت في شهر يناير حاجز المليار مشاهدة شهريًا، وبالمقارنة، تمتلك تيك توك 37 مليار مشاهدة شهريًا في الولايات المتحدة فقط.

ولم يكن مؤسس المنصة، (سوشيت داش) Suchit Dash، صريحًا بشأن الأرقام، حيث قال: إن 30 في المئة من المستخدمين يصنعون مقاطع فيديو يوميًا، وإن المنصة كانت رائعة في تضخيم الأصوات الممثلة تمثيلًا ناقصًا.

وقالت Reddit في إعلانها: إن 70 في المئة من قاعدة مستخدمي Dubsmash هم من الإناث، وإن ما يقرب من ربع المراهقين السود في الولايات المتحدة موجودون ضمن المنصة.

وتستمر Dubsmash في الظهور بصفتها تطبيقًا منفصلًا عبر متاجر التطبيقات، وتخطط Reddit لتضمين الأدوات الخاصة بإنشاء الفيديو في تطبيقها الخاص.

وكشفت الشبكة الاجتماعية حديثًا أن لديها 52 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي.

ويعد تشغيل الفيديوهات القصيرة خطوة لزيادة هذا العدد وجعل المستخدمين الحاليين يقضون المزيد من الوقت ضمن التطبيق.

وذكرت التقارير الصادرة في شهر أغسطس أن كل من فيسبوك وسناب شات قد تواصلتا مع Dubsmash بعرض محتمل للشراء.