شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع نسخ أيفون 12 مستوحاة من تصميمات ستيف جوبز بـ 9 آلاف دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت العلامة التجارية الروسية الفاخرة Caviar عن هواتف iPhone 12 Pro و12 Pro Max تحمل اسم Jobs 4، وهى هواتف مستوحاة من المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف جوبز، وتمتلك تصميم مستوحى من تصميم هاتف أيفون 4، لكن تأتى مع أحدث تقنيات سلسلة هواتف iPhone 12.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعتبر الكثيرون أن أيفون 4 هو من بين أفضل هواتف شركة أبل، فيما تأتى الهواتف فى 4 ألوان وأشكال مختلفة، مع شعار أبل فى الخلف والذى يضم قطعة صغيرة من الياقة المدورة الأيقونية التى كان يرتديها ستيف جوبز.

فيما يعد The Jobs 4 Black هو الإصدار الأقل سعرًا، ويبدأ من 6500 دولار، يأتى بعد ذلك الإصدار The Jobs 4 White، الذى يبلغ سعره أكثر من 7000 دولار، مع لوحة خلفية مصنوعة من مادة G-10 وشعار أبل من الفضة عيار 925.

وهناك أيضًا إصدار ذهبى The Jobs 4 Gold به طبقة من الذهب عيار 18 قيراطًا على جسم مصنوع من التيتانيوم المقوى، ويبدأ سعر الإصدار الذهبى بأقل من 9000 دولار، وهناك نسخة أخرى: Steve Jobs 1st والتى تأتى بلوح خلفى مصنوع بالكامل من التيتانيوم ويبدأ سعرها من 7000 دولار.

وستقوم شركة تصنيع الهواتف الفاخرة بتصنيع 10 وحدات فقط من كل إصدار من طرازات أيفون المستوحاة من Steve Jobs.