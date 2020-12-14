شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر الوضع المظلم لمحرك البحث على أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جوجل أخيرًا لطرح الوضع المظلم لمحرك بحثها لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر، وكشف تقرير لـ 9to5Google الأمريكى أن المستخدمين اكتشفوا اختبار المظهر الداكن لعمليات بحث الويب على سطح المكتب من جوجل، ويبدو أن الاختبارات تستمر لفترة وجيزة فقط، ولا تؤثر على الصفحة الرئيسية، ولكنها تعمل فى متصفحات الجهات الخارجية مثل Firefox.

وبحسب التقرير، فإن المظهر لم يتغير كثيرا، وإذا أجريت الاختبار فسترى خلفية رمادية داكنة مع شعار جوجل أبيض وأزرار زرقاء، لكن ليس من المؤكد متى أو إذا ستوسع جوجل الاختبار ليشمل المزيد من الأشخاص، ولن يكون من المستغرب إذا كان هناك طرح أوسع في الأشهر المقبلة.

ويتمتع كل من macOS وWindows 10 بسمات داكنة منذ فترة من الوقت، ويدعم Chrome نفسه الأوضاع المظلمة لمواقع الويب الفردية، وستوفر لك صفحة البحث المظلمة على سطح المكتب راحة أكثر لعينيك.