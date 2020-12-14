تكنولوجيا: هواوي تستعرض نظام كاميراتها الأكثر تطوراً وابتكاراً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن شهد الجميع ترحيب هواوي بعضو جديد في سلسلة هواتف Mate الرائدة وهو HUAWEI Mate40 Pro صاحب الخصائص الراقية، والمواصفات المبتكرة الذي تمّ الإعلان مؤخراً عن توفره في أسواق المملكة العربية السعودية، وبعد الأشواط الطويلة التي قطعتها الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإنتاج أفضل الأجهزة التي تحتوي على أفضل الكاميرات؛ نرى اليوم كيف تتشارك هواوي – كعلامة تجارية رائدة – مع عملائها مزايا التصوير الفوتوغرافي في هواتفها، مشيرة إلى أبرز خصائص التصوير التي يمكن لهاتف ذكي أن يوفرها بسلاسة ويعكسها بتأثير ويُحدثها بعمق؛ وذلك من خلال جلوس السيد بان تشاويو، المتحدث الرسمي لقسم حلول الكاميرا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، على طاولة واحدة (أونلاين) مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام السعودي وصانعي المحتوى التقني.

وقد تضمّن هذا الحدث الافتراضي عرض المراحل التي ارتقت بها هواوي بأنظمة كاميرات الهواتف الذكية ناقلةً إياها إلى المستوى التالي، ومقدمّة في الوقت نفسه هواتف متميزة في كل شيء وبالتحديد في أنظمة التصوير المستقطبة لجديد التكنولوجيا الحديثة في هذا الإطار.

إذ يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بنظام Ultra Vision Cine. يتألف هذا النظام من كاميرا بعدسة سينمائية عريضة جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بعدسة عريضة جداً بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا Periscope Telephoto، ومستشعر ليزر في الخلف. وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro مزودًا بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح Ultra Vision Selfie مع كاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد.

ويستخدم هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزود خدمة إنترنت قوي رباعي النواة لموازنة التعرض والحفاظ على نتائج عالية الجودة باستمرار، حتى في المواقف ذات النطاق الديناميكي العالي، وهذا يعني أن تقنية XD Fusion HDR ممكّنة افتراضيًا، مما يتيح لك التسجيل بدقة عالية الوضوح HDR للحصول على نتائج فيديو مذهلة. وبذلك بمقدور المستخدم التقاط مقاطع فيديو في الداخل مع تسليط ضوء الشمس من خلال النوافذ أو من خلال مركز تسوق مشرق، لأن هاتف HUAWEI Mate40 Pro يمكنه تقديم نتائج ممتازة بتفاصيل رائعة وألوان دقيقة.

ولأنّ العديد منّا يبحثون عن التقاط العديد من الصور أثناء التحرك، أي في تلك اللحظات التي يكون الاستقرار مهماً؛ تم ابتكار تقنية AI Image Stabilization المدمجة في الهاتف مع دعم التصوير الثابت وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تقليل اللقطات المهتزة تمامًا، وعند الحديث عن الخوارزميات، يستفيد هاتف HUAWEI Mate40 Pro من إصلاح الخوارزميات المتقدمة الخاصة به على موضوع ما باستخدام ميزة Tracking Shot. ولقد أصبح هذا ممكنًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يحدد الموضوع في الإطار ويحافظ على التركيز عليه عبر إطارات مختلفة، مما يضمن أنه سيكون دائمًا في المقدمة والوسط.

ولأنّه ليس من السهل القيام بتعديل المقاطع بعد يتم تسجيلها، خاصةً إذا لم يكن لديك الفهم التقني وراء ذلك؛ أتاح هاتف HUAWEI Mate40 Pro استخدام وضع Story Creator للحصول على ستة قوالب مختلفة للتصوير بها، تقدم كل واحدة منها مجموعة مخصصة من اللقطات لمساعدتك في التقاط مقاطع الفيديو الخاصة بك بتلك اللمسة السينمائية. وكل ما عليك فعله هو اختيار القالب المناسب لمشهدك ثم مشاهدة هاتف HUAWEI Mate40 Pro يقوم تلقائيًا بتحديد مجموعة متنوعة من لقطات الكاميرا لإضافة لمسة إضافية إلى قصصك المقطعية. بعد ذلك، يمكنك أيضًا إضافة تأثيرات وموسيقى خلفية وفلاتر وعلامات مائية بسهولة.

وعبر استخدام وضع Story Creator يمكن الحصول على ستة قوالب مختلفة للتصوير بها، تقدم كل واحدة منها مجموعة مخصصة من اللقطات للمساعدة في التقاط مقاطع الفيديو الخاصة بك بتلك اللمسة السينمائية. وكل ما هو مطلوب فعله اختيار القالب المناسب ثم مشاهدة هاتف HUAWEI Mate40 Pro يقوم تلقائيًا بتحديد مجموعة متنوعة من لقطات الكاميرا لإضافة لمسة إضافية إلى قصصك المقطعية. بعد ذلك، يمكن إضافة تأثيرات وموسيقى خلفية وفلاتر وعلامات مائية بسهولة.

ومع هاتف HUAWEI Mate40 Pro، يمكن أيضًا استخدام الكاميرا ذات العدسة العريضة جداَ وكاميرا السيلفي ذات الرؤية فائقة الوضوح في آنٍ واحد لالتقاط فيديو بزاوية عريضة وعالية الدقة. بهذه الطريقة يمكن التقاط مقطع فيديو لنفسك في الإطار مع موضوعك، وهو مثالي لمقاطع الفيديو التفاعلية أو التوثيق من زوايا متعددة، ولقد تم إعداد كاميرا Ultra Vision Selfie التي تسمح بالتسجيل بزاوية واسعة جداً وكذلك تسجيل مقاطع بالحركة البطيئة جداً بمعدل 240 إطارًا في الثانية مع دعم التقاط فيديو بدقة 4K عالي الجودة بتفاصيل رائعة.

ولأنّ الصوت لا يقل أهمية عن جودة الفيديو، اتخذ هاتف HUAWEI Mate40 Pro خطوات لضمان عدم ترك أي أصوات أثناء التسجيل. وهذا هو السبب في أن إعداد الكاميرا الأمامية يأتي مع التركيز الصوتي Audio Focus، وهو حل لالتقاط الصوت الاتجاهي المطور من هواوي والذي يقلل التداخل الناتج عن الضوضاء من البيئة المحيطة ويلتقط صوت المستخدم بوضوح محسن من خلال التمييز الفعال بين الصوت البشري والضوضاء المحيطة. وفي الوقت نفسه، يمكن لميزة تكبير الصوت AudioZoom في نظام الكاميرا الخلفية تتبع مصدر الصوت في الوقت الفعلي، وتضخيمه أثناء التكبير.

لا تسمح كاميرات هاتف HUAWEI Mate40 Pro بأجهزة الاستشعار الكبيرة بتصوير فيديو مذهل فحسب، بل إنها تمهد الطريق أيضًا لبعض التصوير الفوتوغرافي الرائع. وهذا يعني أنك تحصل على لقطات أفضل وأكثر سطوعًا حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة والتقنيات المتقدمة لضمان ميزات ضبط تلقائي للصورة أسرع وأكثر حدة في السيناريوهات ذات النطاق الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الكاميرا السينمائية بعدسة عريضة جداً مع خوارزميات تصحيح التشوه لتحسين الصور بشكل أكبر عن طريق تقليل التشوه الذي يأتي مع اللقطات الواسعة جداً. وهذا يجعلها مثالية للقطات الجماعية وكذلك تصوير المناظر الطبيعية، كل ذلك بنقرة زر واحدة.

وفي الوقت نفسه، تدعم كاميرا Periscope Telephoto التقريب البصري حتى X5 والتقريب الهجين حتى X10 والتقريب الرقمي حتى 50X. ومن ناحية أخرى، تستخدم الكاميرات الأمامية عدسة بزاوية عريضة جداً وقدرة تحليل عالية لتقديم صور سيلفي بدقة عالية بتفاصيل حادة، مثل نسيج الجلد وخيوط الشعر ورموش العين. يمكن للكاميرا أيضًا اكتشاف ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص في الإطار ويمكنها ضبط مجال الرؤية حسب الحاجة.

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