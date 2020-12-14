شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: صدمت من مقدار الوقت الذى أقضيه أمام هاتفى وقررت تقليص الإشعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم كوك إنه اضطر إلى تقليص إشعارات هاتف أيفون الخاصة به بعد أن أدرك مقدار الوقت الذى يقضيه أمام الشاشة كل يوم، إذ ناقش الرئيس التنفيذى لشركة أبل وقت الشاشة خلال مقابلة مع مايكل روبرتس فى "Outside Podcast" هذا الأسبوع، ولم يكشف كوك عن عدد الساعات التى كان يقضيها على هاتفه الأيفون كل يوم بالضبط، لكنه قال إنها كانت "عالية جدًا"، مشيرا إن إدراكه لحجم المشكلة دفعه إلى إجراء بعض التغييرات على إعدادات هاتفه.

وقال كوك: "كانت تقديراتى مقابل الواقع مختلفة للغاية، لذا بدأت أسأل نفسى، لماذا أحتاج إلى كل هذه الإخطارات؟ لماذا أحتاج حقًا إلى هذا؟ هل أحتاج حقًا إلى فهم الأشياء فى اللحظة التى تحدث فيها؟"

وأكد كوك إنه قرر الحد من إشعارات التطبيق التى كانت تجذب انتباهه من أجل تحريره للقيام بأشياء أخرى، على حد قوله، وأوضح كوك فى البودكاست إن هدف أبل ليس جعل مستخدميها يقضون وقتًا أطول فى استخدام أجهزتها وأن نموذج أعمالها لم يتم إعداده لجنى الأرباح من نقر الأشخاص على هواتفهم.

جدير بالذكر أطلقت أبل ميزة وقت الشاشة لأول مرة فى عام 2018 كجزء من نظام تشغيل أيفون الجديد ، iOS 12، وتتيح الأداة للمستخدمين تتبع مقدار الوقت الذى يقضونه على هواتفهم كل يوم وعلى التطبيقات، كما يمكن للمستخدمين وضع قيود على مقدار استخدامهم للهواتف، وتقليل الإشعارات، وجدولة "فترة توقف" عندما لا يمكن استخدام الهاتف.

بالنسبة للآباء، هناك ميزات للرقابة الأبوية تسمح بتعيين حدود زمنية للتطبيقات وحظر مواقع معينة (على الرغم من أن العديد من المراهقين اكتشفوا طرقًا للتغلب على هذه الحدود).