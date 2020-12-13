تكنولوجيا: إعلان تشويقي لجهاز الحاسب Nokia PureBook X14 بمعالج Intel Core i5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الكثير من الشائعات، ظهر ملصق دعائي تشويقي جديد للحاسب المحمول الجديد الخاص بنوكيا PureBook X14، إذ يكشف الملصق عن الجزء الأمامي من الجهاز والذي يظهر باللون الأبيض من الأعلى مع تصميم نهائي باللون الأسود في الجزء السفلي والإنحناء.

كما جاء إعلان تشويقي أخر ببعض التفاصيل عن جهاز PureBook X14، حيث من المقرر أن يأتي الجهاز بتصميم خفيفًا وقويًا ويقدم تجربة غامرة. كما يكشف الملصق عن انه سيتم الكشف عن الجهاز قريبًا، ولكن لم يتم تحديد التاريخ بالضبط، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أو مواصفات أخرى للحاسب.

جدير بالذكر أن هناك تسعة طرازات من أجهزة الحواسب المحمولة من نوكيا، والتي تتضمن طرازات مثل NKi510UL85S و NKi310UL82S، حصلت مؤخرًا على شهادة BIS التي تشير إلى معالجات Intel Core i3 و Core i5. سيتم بيع الأجهزة في الهند على Flipkart ومن المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر.

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