شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نصائح إيلون ماسك لرؤساء الشركات.. قللوا اجتماعات وجداول بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن إيلون ماسك يمتلك وجهة نظر غير تقليدية للأشياء، وليس من الغريب أن يكون الرئيس التنفيذى لشركة تسلا غير "معجب" بالشكل التقليدى للعمل، ففى حديثه بقمة الرؤساء التنفيذيين فى صحيفة وول ستريت جورنال، قدم ماسك نصيحة للمديرين التنفيذيين للشركات.

ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، قال ماسك إنه سيوصى الرؤساء التنفيذيين بالاستماع وقضاء "وقت أقل فى الاجتماعات، ووقت أقل فى عروض PowerPoint التقديمية، ووقت أقل فى جداول البيانات، وقضاء وقت أطول فى أرض المصنع أو وقت مع العملاء."

وقال ماسك إن كبار المديرين التنفيذيين يجب أن يقضوا وقتًا أقل فى الشئون المالية وأن يركزوا بدلاً من ذلك على محاولة جعل منتجاتهم مذهلة بأكبر قدر الإمكان".

وأوضح أيضًا إن السؤال الذى يجب أن يطرحه الرؤساء التنفيذيون على أنفسهم هو "هل منتجنا رائع فى ذلك؟"، مشيرًا إنه يجب أن يفكروا فيما يمكنهم فعله لجعله رائعًا، بدلا من تركيز الكثير من القادة على المحصلة النهائية.

وخلال خطابه، لم يبذل ماسك جهد لإخفاء ازدرائه لماجستير إدارة الأعمال، فوفقًا للرئيس التنفيذى لشركة تسلا، قد تكون إحدى أكبر المشكلات فى عالم الشركات الأمريكية هى أن "عددًا كبيرًا جدًا من حاملى شهادة الماجستير فى إدارة الأعمال يديرون الشركات".

جدير بالذكر مع اقتراب 2020 على الانتهاء، إلا أنه كان عامًا جيدًا حقًا لماسك، فوفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires ، يعد ماسك ثانى أغنى رجل فى العالم بثروة تقارب 150 مليار دولار، وقبل أسبوعين، تجاوز ماسك بيل جيتس ليصبح ثانى أغنى رجل فى العالم، كما شهد ماسك ارتفاعًا هائلاً فى ثروته حيث نمت القيمة السوقية لـ تسلا بشكل كبير فى عام 2020، ومن المقرر أن تصل قيمة شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى 500 مليار دولار ، وهو ما جعل Musk أكثر ثراءً ببضعة مليارات من الدولارات.