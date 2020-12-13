شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه منصة Blackboard.. كل ما تريد معرفته عن أداة التعلم عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Blackboard إحدى المنصات الأمريكية التي ذاع صيتها مع انتشار فيروس كورونا ، فهى عبارة عن أداة تعليمية عبر الإنترنت قابلة للتخصيص يمكنها استبدال أو استكمال الفصول الدراسية التقليدية التي تتم وجهًا لوجه لمدرسة، كما تحتوي على العديد من مزايا الفصل الدراسي التقليدية، مما يسمح للطلاب والمدرسين بمحاكاة كل عنصر من عناصر تجربة الفصل الدراسي المادية.

مزايا وأدوات Blackboard

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تستضيف Blackboard العديد من أدوات التعلم الافتراضية والرقمية، ولكن جميعها يدور حول مكونها الأساسي وهو الكورسات، إذ يمكن الوصول إليها من خلال قسم "الصفحة الرئيسية" في حساب Blackboard للطالب ضمن "المقررات الدراسية الخاصة بي".

وتستكمل الفصول بأدوات مختلفة، مع التركيز على العديد من المجالات الحاسمة لتجربة الفصل الدراسي مثل المحتوى والتفاعل والمناقشة والإعلانات والجدولة.

الدورات والمحتوى

يمكن للمدرسين نشر المحتوى، بما في ذلك الملفات والنصوص والصور والصوت والفيديو، كما يمكن بعد ذلك تنظيم هذا المحتوى باستخدام وحدات التعليم النمطية أو المجلدات أو خطط الدروس.

كما أنه لمساعدة الطلاب على التنقل في محتوى المقرر الدراسي الخاص بهم، يمكن للمدرسين نشر مخطط منهج مع أوصاف مواد الدورة التدريبية والواجبات وتوقعات التقدير والمزيد في قسم من قائمة المقرر الدراسي أو في أي مكان آخر داخل المقرر الدراسي.

الإعلانات والتقويمات

تقدم Blackboard طرقًا عديدة للطلاب والمعلمين للبقاء على المسار الصحيح طوال الفصل الدراسي، فيمكن للمدرسين نشر إعلانات حول التغييرات التي تم إجراؤها على المنهج الدراسي والتواريخ وجداول الاختبارات، وقد تظهر الإشعارات على الصفحة "الرئيسية" لحساب Blackboard للطالب في مؤسسته أو داخل فصول دراسية معينة.

ويمكن للمدرسين والطلاب أيضًا تتبع التواريخ المهمة من خلال أداة التقويم، والجمع بين الدورات الدراسية والجداول الفردية والمؤسسية.

التفاعل والمناقشة

ويمكن للمدرسين إعداد لوحات مناقشة داخل فصولهم الدراسية، ويمكن لكل من الطلاب والمعلمين بدء سلاسل مناقشة جديدة والرد أيضا، ويمكن للطلاب في الفصل أيضًا إرسال رسائل مباشرة إلى بعضهم البعض بالضغط فوق "الرسائل" في قائمة المقرر الدراسي الخاصة بهم.

وهناك أيضًا ميزة مؤتمرات الفيديو في النظام الأساسي تسمى Blackboard Collaborate، والتي تتيح إجراء مناقشات افتراضية في جلسات جماعية أو اجتماعات فردية.