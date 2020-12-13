شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو هواتف ايفون يشكون من ثغرة بإشعارات الرسائل النصية.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لاحظت أنك تتلقى رسائل نصية قصيرة SMS ورسائل iMessages من أشخاص ولكنك لا تتلقى أي إشعارات بشأنها، فأنت لست وحدك الذى تملك هاتف أيفون وتعانى من هذه المشكلة، إنما واحد من العديد من الأشخاص الذين يواجهون خلل مزعجًا، حيث تأتي الرسائل بشكل جيد، ولكن بدون أي إشعار منبثق أو حتى الشارة الحمراء المعتادة للإشارة إلى أن هناك رسالة جديدة في انتظار قراءتها.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، زادت التقارير حول المشكلة على هواتف iPhone 12 و 12 mini و 12 Pro و 12 Pro Max ، ولكن يبدو أنها تؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لديهم هواتف أيفون أقدم، وهذا يشير إلى أن هذه المشكلة تخص iOS 14 ، الأمر الأكثر غرابة بشأن الخلل هو أنه لا يحدث دائمًا، فهناك بعض الرسائل التي تظهر على شاشة القفل كالمعتاد، لكن البعض الآخر لا يظهر.

وحاول الأشخاص التوصل إلى حلول بديلة مثل إيقاف تشغيل الرسائل أو حذف جهات الاتصال وإعادة إضافتها، وهناك تقارير متفرقة عن نجاح هذه الإصلاحات قصيرة المدى، لكنها لا تعمل مع الجميع.

ويشعر أولئك الذين يتعاملون مع المشكلة بخيبة أمل، لأن أبل لم تصدر إصلاحًا شاملاً حتى الآن، فمن المحتمل أنها تسبب بعض الإزعاج بين الأزواج أو الأصدقاء عندما تبقى الرسائل لساعات دون أن يعرف المستلم بقدومها.

وإذا كنت تأمل أن يكون كل شيء على ما يرام عند إصدار iOS 14.3 الأسبوع المقبل، فهذا الأمر غير مؤكد، حيث تشير التقارير المبكرة إلى أن خطأ عدم وجود إشعارات نصية لا يزال موجودًا، على الأقل في بعض الحالات، لمختبري الإصدارات التجريبية العامة.