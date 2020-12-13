تكنولوجيا: رصد هاتف HONOR V40 في أحد منافذ البيع في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HONOR للإعلان الرسمي قريباً عن سلسلة HONOR V40، والتي تعد السلسلة الأولى للشركة بعد الإستقلال عن هواوي.

رصدت سلسلة Honor V40 في متجر JD.com في الصين على شبكة الإنترنت، حيث أكدت التسريبات على أن السلسلة الجديدة تشمل Honor V40، وHonor V40 Pro إلى جانب Honor V40 Pro Plus.

ولقد كشفت التسريبات السابقة على أن أحد إصدارات سلسلة Honor V40 سيأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66 W، كما تتميز الهواتف بتصميم منحني في جانبي الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تدعم رقاقة معالج Kirin هواتف Honor V40، مع رقاقة MediaTek.

ولقد أشارت تسريبات سابقة جاءت على Weibo أن شركة Honor تقدم 4 إصدارات من سلسلة Honor V40، على أن تنطلق هذه الإصدارات برقاقات معالج من شركات مختلفة.

أيضاً وفقاً للتسريبات ينطلق هاتف Honor V40 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus، كما يأتي هاتف Honor V40 Pro برقاقة معالج Exynos 1080 من سامسونج، أيضاً يأتي هاتف Honor V40 Pro Plus برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي الإصدار الخاص Honor V40 Commemorative برقاقة Kirin 9000.

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