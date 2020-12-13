بعد تحديث يسمح بالحصول على أرقام الآخرين.. «التليجرام» يشعل السوشيال ميديا.. طريقة «التشغيل والإغلاق»

أشعل تطبيق "تليجرام" مواقع التواصل الاجتماعى، بعد اكتشاف مستخدميه سهولة مراسلة بعضهم البعض دون الاقتصار على الأصدقاء فقط، حيث يسمح التطبيق بمراسلة جميع مستخدميه الذين يقعون بالقرب من بعضهم.

وتصدر هاشتاج«#حوار_التليجرام» موقع التدوينات القصيرة «تويتر» خلال الساعات الماضية، وأصار تطبيق التواصل الاجتماعى تيليجرام، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد أن أضاف التطبيق خاصية جديدة يمكن للمستخدم من خلالها الحصول على الرقم الخاص بالأشخاص المتواجدين فى محيط مراسلاته وعلى بعد عدة كليومترات، وهو ما يعد تعديا سافرا على خصوصية الآخرين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وسرعان ما انطلق مستخدمى منصات السوشيال ميديا المختلفة، للتدوين عبر هاشتاج #حوار_التليجرام، الذي أبدي الكثيرين تساؤلاتهم حول التحديث الجديد الذي يتيح التعرف على الرقم الشخصي للمستخدمين، على عكس ما هو متاح عبر تطبيق تيندر الذي يمكنك أن تتواصل مع الشخص الأخر مع مراعاة الخصوصية وعدم حصول الأخرين على اى معلومات شخصية بدون معرفتك.

وتصدر هاشتاج "حوار التليجرام" تريند تويتر، نتيجة لتفاعل المستخدمين مع الهاشتاج مغردين بتعليقات كوميدية ساخرة. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

ونشر المغردون تعليقات على خاصية "People Nearby"، وقالوا: "يعنى لو معايا تليجرام وقاعد جنب بنت التليجرام هيجيب رقمها".

وشارك آخر في التريند بصورة للراحل حسن حسني من أحدى أعماله وكتب قائلاً " - الوو .. ازيك ، أيوة انت مين، انا ال اديتلك واحد من العشره ف العربيه انتي نستيني ،حوار التليجرام"، كما حرص عدد كبير من المستخدمين على توجيه النصائح لمستخدمي تطبيق التيليجرام، وكتب آحدهم " يمكن إغلاق خاصية "People Nearby"، من خلال الضغط على "turn off" أو إغلاق "GPS" أي خاصية تحديد المكان.



وكتب أحد المشاركين في الهاشتاج ساخراً " دفعت الأجرة للناس اللي قدامي ومبعتوش الباقي، أنادي علي الباقي، أدخل علي التليجرام واكلم الناس يبعتوا الباقي"، بينما كتب آخر، "البنات المرتبطه حاليا، امسح التليجرام من عندك ياعبعال بدال ما امسحك م الدنيا"، فيما كتب آخر ساخراً " ازيك انا شوفتك راكبه عربيه الجيزة فيصل ممكن نتعرف".

ولتفعيل تلك خاصية "People Nearby" يجب التوجه إلى جهات اتصال لإيجاد الأشخاص القريبون الذين يستخدمون التطبيق، ثم يمكنك اختيار أن تجعل نفسك مرئيا وحينها يتم العثور عليك بسهولة.

وإغلاقها يتم من خلال الضغط على "turn off" أو إغلاق "GPS" أى خاصية تحديد المكان.