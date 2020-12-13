Leica SL2-S تقايض الدقة بالسرعة والحساسية

دبي - يزن راشد - وسّعت شركة Leica الألمانية خطها من الكاميرات ذات العدسات الكاملة القابلة للتبديل وغير المزودة بمرآة مع إضافة الكاميرا الجديدة Leica SL2-S.

وكما يوحي اسمها، فإن Leica SL2-S تشترك مع Leica SL2، التي طرحتها الشركة في العام الماضي، في العديد من الميزات وأوجه التشابه.

وتحتوي Leica SL2-S على الهيكل نفسه، إلى جانب التصميم وجودة البناء وشاشة LCD العاملة باللمس، ومنظار الرؤية والبطارية وتثبيت الصورة ونظام التركيز التلقائي مثل Leica SL2.

وتختلف فيما يتعلق بالمستشعر، إذ تتضمن مستشعرًا جديدًا بدقة 24 ميجابكسل بالإضاءة الخلفية بدلًا من المستشعر الذي كان بدقة 47.3 ميجابكسل العالي الدقة الموجود في Leica SL2.

وتسمح هذه الدقة المنخفضة بالتقاط ما يصل إلى 25 إطارًا في الثانية باستخدام مصراعها الإلكتروني، بدلًا من 9 إطارات في الثانية مع المصراع الميكانيكي.

وتعطيها الإضاءة الخلفية نطاق ISO أكبر وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة بالمقارنة مع Leica SL2، ويمثل المستشعر الجديد المستشعر الأول بالإضاءة الخلفية الذي تستخدمه Leica.

ويمكن للكاميرا الجديدة التصوير بما يصل إلى ISO 100،000، وتدعي الشركة أن لديها ضوضاء أقل وألوانًا أفضل عند مستويات ISO العالية للغاية.

كما يمكن أن يجمع Multi Shot mode في الكاميرا ما يصل إلى 8 لقطات في صورة واحدة بدقة 96 ميجابكسل إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الدقة.

وبفضل المخزن المؤقت الداخلي بسعة 4 جيجابايت، يمكن للكاميرا التقاط الدفعات المستمرة من صور JPEG بمعدل 9 إطارات في الثانية حتى تمتلئ بطاقات SD في فتحات UHS-II.

وتتميز Leica SL2-S بالأوضاع المنفصلة للصور والفيديو، مما يسمح بتخصيص وظائف الكاميرا وإعداداتها لكل مهمة، والتبديل بينها.

وبصرف النظر عن الاختلافات الداخلية، فإن الكاميرا الجديدة مستنسخة من الكاميرا السابقة، مع الجزء العلوي والسفلي نفسه المصنوع من الألمنيوم والمتصل بإطار من سبائك المغنيسيوم.

وزودت الشركة جسم الكاميرا بمعيار IP54 للحماية من الغبار والماء، وهي قادرة على العمل في درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وتقول Leica: إنها تخطط لإصدار تحديث للبرنامج الثابت في النصف الأول من عام 2021، مما يضيف عددًا من الميزات الجديدة، ومن ضمنها خوارزمية الضبط التلقائي المحسن للصورة، وتتبع التركيز، ومقاطع الفيديو المجزأة، والمتابعة التلقائية للتركيز، ووضع العد، وأشرطة الألوان، والعرض الحي المحسن للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

ومن المقرر أن تباع كاميرا Leica SL2-S مقابل 4895 دولارًا، أي أقل بنحو 1100 دولار بالمقارنة مع Leica SL2.