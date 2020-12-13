تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق شاحن 30W جديد في حدث Galaxy S21

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من وحدات الشحن الذي يأتي بقدرة 30W، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن الشاحن في حدث Galaxy S21 في شهر يناير المقبل.

تستعد شركة سامسونج لتبني إستراتيجية ابل الجديدة في عدم تضمين وحدات الشحن في محتوى الصندوق الخاص بالإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن سامسونج ستكشف عن شاحن بقدرة 30W قريباً.

ولقد أوضح تقرير MySmartPrice أن صفحة Ishan Agarwal قد أكدت على خطط سامسونج لإزالة الشاحن من محتوى الصندوق الخاص بهواتفها الذكية، على أن يتم تضمين وحدة الشحن في بعض المناطق التي تشمل فرنسا، البرازيل، أيضاً تستمر سامسونج في تضمين محول USB-C إلى USB-C في محتوى الصندوق.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستتبع إستراتيجية ابل التي أشارت إلى أن السبب في إزالة وحدة الشحن يعود لحماية البيئة بشكل رئيسي، إلا أن هذه الإستراتيجية الجديدة لن تجد التشجيع من مستخدمي هواتف سامسونج.

أيضاً من المتوقع أن تتجه سامسونج أيضاً لخفض أسعار السماعات، وأجهزة الشحن لإرضاء المستخدمين، أو قد تتجه لإستبدال وحدات الشحن بوحدات جديدة بقدرة أعلى، على غرار إستبدال ابل شاحن 18W بأخر مميز بقدرة 20W مع إطلاق سلسلة iPhone 12.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم شاحن جديد بقدرة 30W مع سلسلة بسعر أقل من شاحنها الحالي المميز بقدرة 25W، الذي دعم سلسلة هواتف Galaxy 20.

المصدر

اعلان





