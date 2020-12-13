سماعة جديدة من آنكر للاستخدامات الخارجية ببطارية تدوم 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 03:14 مساءً - منذ 10 دقائق

تتوالى إصدارات شركة أنكر الصينية لسماعات الذكية الجديدة ، فبعد الكشف عن سماعتها العازلة للضوضاء ، كشفت آنكر النقاب عن السماعة Soundcore Motion Boom الجديدة المخصصة للاستخدامات الخارجية.

وقالت الشركة الصينية إن سماعتها الجديدة يمكن استخدامها في الحفلات حول حمام السباحة، وذلك بفضل توافقها مع فئة الحماية IPX7.

وأوضحت آنكر أن السماعة الجديدة ببطارية تدوم حتى 24 ساعة، وبفضل تقنية آنكر PowerIQ، فإن البطارية البالغ سعتها 10000 مللي أمبير ساعة يمكنها شحن أجهزة أخرى مثل الهاتف الذكي لاسلكيا. وبعد نفاد طاقتها، فسيلزم توصيلها بمصدر الشحن لمدة 4 ساعات.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية Bluetooth 5.0، كما يمكن إقران سماعتين بهاتف ذكي لتوفير صوت ستريو. وتتم عملية ضبط الصوت عبر تطبيق Soundcore باستخدام 4 أوضاع محددة مسبقا، وهي: (Signature وVoice وTreble Boost وBalanced).

وتزن السماعة Soundcore Motion Boom الجديدة حوالي 2 كيلوجرام وتأتي بأبعاد 35 × 15 × 20 سم تقريبا. ولسهولة الحمل والنقل تم تزويد السماعة بمقبض علوي، توجد تحته بعض الأزرار للتحكم.