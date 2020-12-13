تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات جهاز التعقب المرتقب من سامسونج Galaxy Smart Tag

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق جهاز تعقب ذكي بعنوان Samsung Galaxy Smart Tag ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الجهاز قبل الإعلان الرسمي المتوقع في بداية العام المقبل.

تعمل العملاق الكوري على تطوير جهاز تعقب ذكي يعرف بجهاز Galaxy Smart Tag، ولقد رصد الجهاز بنموذج رقم EI-T5300، حيث تقدم سامسونج الجهاز بتصميم نحيف جداً، كما يدعم التشغيل عبر زر 3V CR2032، ويمكن للجهاز أن يدعم المستخدم في تحديد موقع الهاتف.

أيضاً من المقرر أن يتوافق جهاز التعقب Galaxy Smart Tag مع ميزة سامسونج “SmartThings Find” التي تتيح تحديد موقع الأجهزة الذكية.

ولقد أعتمدت سامسونج جهاز التعقب Galaxy Smart Tag بنموذج رقم EI-T5300 بتقنية البلوتوث LE، لذا يدعم الجهاز UWB، و LTE أو GPS، كما أعتمد الجهاز بتقنية البلوتوث 5.1، ومن المتوقع أن يتيح تحديد موقع الأشياء المتصلة عبر مسافة تصل إلى 400 متر في المواقع الداخلية، أو 1000 متر في المواقع المفتوحة، مع ميزة إستهلاك الطاقة المنخفض.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن ينطلق جهاز Galaxy Smart Tag باثنان من الألوان هما الأسود و oatmeal، أيضاً من المتوقع أن يصل سعر الجهاز إلى 15 يورو، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستكشف عن الجهاز في حدث Galaxy S21 المتوقع عقده في 14 من يناير.

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