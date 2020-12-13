كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت Meizu في إعلان تشويقي نشر خلال شهر يونيو إلى خطط الشركة لإطلاق ساعة ذكية، واليوم تأتي تفاصيل جديدة حول الساعة الذكية المرتقبة.
أوضحت صفحة Digital Chat Station على تويتر اليوم تفاصيل جديدة حول ساعة Meizu الذكية المرتقبة، كما أشارت التسريبات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق سماعة لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة قريباً.
وتشير التسريبات التي جاءت اليوم إلى أن ساعة Meizu المرتقبة ستضم بطارية مميزة بقدرة 420 mAh، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الساعة الذكية تأتي بتصميم مستطيل.
أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان عن ساعة Meizu الذكية في حدث يعقد قبل نهاية الشهر الجاري، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن ساعة Meizu خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Meizu تقدم ساعتها الذكية القادمة بقدرة بطارية 420 mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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