Minecraft مع تتبع الأشعة متاحة عبر ويندوز 10

دبي - يزن راشد - شقت ميزة تتبع الأشعة في لعبة Minecraft لنظام التشغيل ويندوز 10 طريقها للخروج من الإصدار التجريبي بعد ثمانية أشهر من توفر الميزة للمختبرين.

وتعمل إضافة الدعم لتتبع الشعاع لبطاقات رسومات RTX من إنفيديا على زيادة جماليات اللعبة بشكل كبير من خلال الإضاءة الواقعية والانعكاسات والظلال القائمة على الفيزياء.

وتتوفر ميزة تتبع مسار الأشعة لجميع لاعبي Minecraft ضمن نظام التشغيل ويندوز 10 مع وحدات معالجة الرسومات التي تدعمها.

ويبدو ضوء الشمس داخل اللعبة حقيقيًا جدًا والظلال والانعكاسات قد تجعلك تشعر وكأنك داخل العالم الافتراضي.

وتكون التغييرات في الإضاءة ملحوظة في الانعكاسات في الماء والظلال، التي تستجيب ديناميكيًا لمصادر الضوء، وشدة الضوء المختلفة.

ولتكون قادرًا على تجربة ما يضيفه تتبع الأشعة إلى اللعبة، تحتاج إلى تشغيلها عبر جهاز حاسب مزود بإحدى وحدات معالجة الرسومات الخاصة بإنفيديا القادرة على تتبع الأشعة.

وتكون التحسينات التي تجلبها مرئية في العوالم والخرائط التي تستخدم الحزمة الخاصة المسماة PBR فقط، لكنك لست بحاجة إلى فعل أي شيء لتمكينها، فقد تم تشغيلها افتراضيًا.

ويرى اللاعبون الآخرون الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الميزة هذه العوالم بشكلها القياسي ضمن اللعبة.

وتقول إنفيديا: إن تتبع الأشعة يفرض متطلبات أكبر على وحدة معالجة الرسومات.

وتستخدم إنفيديا تقنيتها للذكاء الاصطناعي القادرة على تعزيز معدلات الإطارات المسماة DLSS 2.0 من أجل ضمان استمرار تشغيل Minecraft مع وحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 2060 بمعدل 60 إطارًا في الثانية على الأقل عند 1920×1080 بكسل.

ويمكن لنماذج وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدمًا، مثل: GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3090، تشغيل اللعبة بدقة 4K بأكثر من 60 إطارًا في الثانية.

ويمكنك تنزيل العوالم التي يمكنك الاستمتاع بها باستخدام تتبع الأشعة من السوق أو بناء العوالم الخاصة بك بمساعدة حزمة إنفيديا.

وتطلق Minecraft وإنفيديا أيضًا عوالم جديدة مجانًا، بحيث يتوفر Colosseum RTX الآن، بينما يتوفر Dungeon Dash RTX قريبًا.