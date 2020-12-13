تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A15s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة Oppo هاتفها المتوسط Oppo A15s مؤخراً في أكثر من جهة إستعداداً للإعلان الرسمي، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن ملصق إعلاني يوضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

قدمت شركة Oppo هاتف A15 منذ بضعة أشهر، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بعنوان Oppo A15s، حيث أعتمد الهاتف بالفعل في SIRIM في ماليزيا، و IMDA في سنغافورة، وأيضاً EEC في أوروبا.

ويكشف الملصق الإعلاني عن أن هاتف Oppo A15s يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بترقية في رقاقة المعالح مع إصدار أخر من رقاقات MediaTek Helio، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro وعمق التصوير.

كما يأتي مستشعر السيلفي في نتوء القطرة بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم هاتف Oppo A15s بطارية بقدرة 4230 mAh، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، إلا أن الملصق الإعلاني لا يوضح مستوى تسعير هذا الإصدار.

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