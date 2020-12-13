شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 57 % من مستخدمى ألعاب الكمبيوتر يعانون من مشاكل التخزين البطيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سعيهم للحصول على تجربة ألعاب غامرة، ينتقل لاعبي الفيديو جيم سريعًا إلى الألعاب القائمة على الكمبيوتر، كما يقول بحث Next-Gen Gamers الذي أجرته Western Digital، حيث يزعم التقرير أن أكثر من النصف (57٪) أشاروا إلى التخزين البطيء كعامل لتجربة اللعب السيئة، وبحسب موقع TOI الهندى، فإن نقاط المشاكل الأخرى التي أبرزها اللاعبون، وفقًا للاستطلاع، تشمل: بطء تحميل اللعبة (51٪) ومشاكل النطاق الترددي (51٪)، في حين أن التخزين البطيء لا يزال يمثل العقبة الأكبر للتحميل السريع للعبة، يشعر اللاعبون أن ذاكرة الوصول العشوائي (52٪) وبطاقة الرسومات (43٪) والمعالج (41٪) يلعبون أيضًا دورًا في تجربة الألعاب الإجمالية.

وذكر الاستطلاع أن 59٪ من اللاعبين قالوا إن وقت التحميل البطيء يؤثر على طريقة لعبهم. اتخذ اثنان من كل خمسة لاعبين قرارًا بحذف ألقابهم القديمة بسبب نفاد مساحة التخزين.

كما يؤكد الاستطلاع أيضًا أن 3 من كل 5 لاعبين يقومون بتخزين مكتبات ألعابهم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وكل 3 من كل 10 يخزنون أكثر من 10 عناوين على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وشعر ما يقرب من 72٪ من اللاعبين الجادين أن أوقات التحميل السريعة أمر بالغ الأهمية.

وقال 44٪ من اللاعبين إنهم استمتعوا بالألعاب التي يتم تحميلها بسلاسة، و54٪ يبحثون عن رسومات عالية الجودة توفر تجربة ألعاب واقعية.