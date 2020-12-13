شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا حسنت شركة جوجل البحث فى خدمتها السحابية Drive لمستخدمى Android وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن ميزات جديدة ستسهل على مستخدمى تطبيقات جوجل Drive للموبايل البحث بسرعة أكبر، حيث تقوم الشركة بطرح هذه الميزات لكل من مستخدمي Android وiOS، بحسب موقع TOI الهندى.

وباستخدام أحدث إصدار من تطبيق جوجل Drive، سيتمكن المستخدمون من:

- الاطلاع على عمليات البحث الحديثة على سطح المكتب والموبايل وإعادة تشغيلها.

- عرض وتحديد الاقتراحات الذكية أثناء الكتابة، بما في ذلك اقتراحات الأشخاص وعمليات البحث السابقة والكلمات الرئيسية، بالإضافة إلى الملفات التي تم الوصول إليها مؤخرًا.

وقالت الشركة "مع التغييرات في أنماط العمل بسبب كورونا، يحتاج المزيد من الأشخاص لإنجاز أعمالهم حتى عندما يكونون بعيدين عن مكاتبهم، وأضافت أن العثور على الملفات بسرعة وسهولة على هاتفك يساعد في ضمان أنه لا يزال بإمكانك المشاركة والمراجعة والتعاون والإنشاء، أينما كنت.

وقالت جوجل إنه سيتم تمكين هذه الميزة مع أحدث إصدارات تطبيقات Drive على أندرويد وiOS، ويجب تمكين نشاط الويب والتطبيقات لحساب المستخدمين، وبمجرد تحديث التطبيق، سيتمكن المستخدمين من استخدام البحث المحسن عن طريق الكتابة داخل شريط البحث، وستكون الميزات المذكورة أعلاه متاحة لعملاء جوجل Workspace Essentials وBusiness Starter وBusiness Standard وBusiness Plus وEnterprise Essentials وEnterprise Standard وEnterprise Plus.

بالإضافة إلى G Suite Basic وBusiness وEducation وEnterprise for Education وعملاء Nonprofits.