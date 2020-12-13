Google Health Studies..تطبيق أندرويد جديد للأبحاث الطبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 06:12 صباحاً - منذ 23 دقيقة

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إطلاق تطبيق جديد يتيح لأي شخص لديه هاتف أندرويد المشاركة في الدراسات الطبية ، وذلك بالشراكة مع كلية الطب بجامعة هارفارد .

ويستهدف تطبيق Google Health Studies أولاً أمراض الجهاز التنفسي مثل فيروس COVID-19 وفيروس الإنفلونزا، ويوفر التطبيق طريقة آمنة وسهلة للمشاركة في الأبحاث الطبية، مع السماح للباحثين باكتشاف رؤى وبائية جديدة لأمراض الجهاز التنفسي.

ويمكن للمشاركين باستخدام هذا التطبيق توفير البيانات إما من خلال الاستجابة للاستطلاعات أو من خلال القراءات الحسية مثل معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة التي تم الحصول عليها عبر الهاتف.

وقال الدكتور جون براونشتاين، كبير مسؤولي الابتكار في مستشفى بوسطن للأطفال والأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد إن هذا التطبيق يعد مهمًا جدًا ويعد أداة قوية في جهود مكافحة الوباء.

وأضاف أنه مع ظهور فيروس ”كورونا“ المستجد بالاضافة لمسببات الأمراض التنفسية الموسمية، فإن هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت آخر لتطوير علاجات واستراتيجيات أكثر فاعلية.

كما ذكر أن التطبيق سوف يستفيد من مجتمع يتم تجاهله أحيانًا في الدراسات، نظرًا لأن هواتف أندرويد متاحة للعديد من المستخدمين من مختلف الفئات.

وتحظر ”غوغل“ مشاركة البيانات أو بيعها لأي شخص وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى نتائج البحث عند اكتمال الدراسات.

وفي بيان لها، قالت ”غوغل“ إنه سيتم التركيز على الخصوصية والأمان، مشيرة إلى أن التطبيق يستخدم نهجًا يسمى ”التعلم والتحليل الموحد“؛ بمعنى أنه بدلاً من جمع كميات هائلة من البيانات على خادم واحد سيحتفظ التطبيق بالبيانات في نظام لامركزي دون مشاركة البيانات، مما يعمل على توفير قدر أكبر من التحكم في خصوصية البيانات والأمان وعدم الكشف عن هوية المشاركين.

ويعتبر ذلك البرنامج متاحًا لجميع الأشخاص البالغين وسيقوم المشاركون بشكل روتيني بالإبلاغ عن شعورهم والتدابير الوقائية التي قد يتخذونها وأي نتائج اختبار طبي، كما سيتم الاستفادة من البيانات الديمغرافية للمشاركين، بما في ذلك العمر والجنس وعرق المشاركين.

وكانت شركة ”أبل“ قد بدأت مشروعًا مشابهًا العام الماضي بتطبيق Research الخاص بها