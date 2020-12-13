شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة "تسجيل الدخول بنقرة واحدة" لمتصفح كروم على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لطرح ميزة جديدة لمستخدمى متصفح كروم على منصة أندرويد، حيث ستسمح بعملية تسجيل الدخول بشكل أسهل، إذ أعلنت الشركة أن مستخدمي أندرويد سيتمكنون قريبًا من تسجيل الدخول بنقرة واحدة عبر أى من الحسابات المستخدمة مسبقًا.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد أوضحت شركة جوجل أنه عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى خدمة جوجل مثل Gmail، فسيكون قادرًا على اختيار تسجيل الدخول إلى متصفح كروم باستخدام أحد حسابات جوجل الخاصة به على الجهاز - بنقرة واحدة ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات الاعتماد الخاصة به.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لديهم أيضًا خيار تسجيل الدخول دون إضافة حسابهم إلى الجهاز، وقالت جوجل فى إحدى مشاركات المدونة: "عند تسجيل الدخول إلى متصفح كروم على هاتف أندرويد الخاص بك باستخدام خيار النقرة الواحدة الجديد، ستتمكن قريبًا من الملء التلقائى لطرق الدفع المخزنة فى حسابك على جوجل للحصول على تجربة تسوق أكثر ملاءمة".

وسيطلب المتصفح من المستخدمين تأكيد رمز التحقق من البطاقة (CVC) للبطاقة أو السماح لهم بالمصادقة باستخدام المقاييس الحيوية، وبعد ذلك سيتمكنون من استخدامه، كذلك فهناك ميزة أخرى تضيفها جوجل إلى متصفح كروم - ولكن لسطح المكتب - وهى أنها ستسمح بالوصول إلى كلمات المرور وإدارتها بأمان عبر الأجهزة بشكل أسهل عن طريق جعل المستخدمين يسجلون الدخول إلى حساباتهم على جوجل، بغض النظر عما إذا كانت المزامنة ممكنة أم لا.

وقالت الشركة "ستتمكن من الملء التلقائى لكلمات المرور على المواقع التي حفظتها مسبقًا في حسابك، وعندما تحفظ كلمة مرور جديدة، سيسمح لك متصفح كروم باختيار المكان الذي تريد حفظها فيه - على الجهاز أو في حسابك على جوجل، إذا اخترت حسابك، يمكنك الوصول إليه على جميع أجهزتك".