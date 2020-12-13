شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون8، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 mini الأحدث وايفون 8 بلس بحسب موقع phonearena كما يلى:

الشاشة:iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 5.4 بوصة. الشاشة:iPhone 12 mini: يأتى بشاشة 5.4 بوصة. iPhone 8: يأتى بشاشة 4.7 بوصة دقة الشاشة: iPhone 12 mini: تبلغ 2340× 1080بيكسل. iPhone 8: تبلغ 1334 × 750بيكسل. نوع الشاشة: iPhone 12 mini: شاشة OLED. iPhone 8: شاشة IPS LCD. المعالج: iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic iPhone 8: معالج A11



مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone 12 mini: حوالى 128جيجابايت. iPhone 8: حوالى 128جيجابايت.



نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 mini: نظام iOS 14 iPhone 8: نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية: iPhone 12 mini: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. iPhone 8: كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لكل منها. الكاميرا الأمامية: iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل. iPhone 8: بدقة 7 ميجابكسل. البطارية: iPhone 12 mini: بقوة 2227 mAh. iPhone 8: بقوة 1821 mAh

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 mini وiPhone 8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.