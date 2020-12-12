إريكسون تدخل في معركة جديدة لبراءات الاختراع مع سامسونج

دبي - يزن راشد - رفعت شركة إريكسون دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة سامسونج في نزاع بشأن مدفوعات الإتاوات وتراخيص براءات الاختراع، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم إريكسون اليوم الجمعة حيث حذّرت من أن الخلاف قد يؤثر على الأرباح.

وقالت الشركة المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات: إن المدفوعات المتأخرة للإتاوات والتكاليف القانونية المحتملة يمكن أن تقلل الدخل التشغيلي لشركة إريكسون بمقدار يتراوح بين 1 و1.5 مليار كرونة سويدية (ما بين 118 و 177 مليون دولار) كل ربع سنة ابتداءً من الربع الأول من عام 2021. وأضافت أنه يمكن تعويض أي وقف في المدفوعات بمجرد حل النزاع.

ومن المتوقع أن تمثل الإتاوات من محفظة براءات الاختراع الخاصة بشركة إريكسون نحو ثلث توقعاتها الخاصة بالأرباح التشغيلية التي تبلغ 29 مليار كرونة في عام 2021، وقد تؤدي هذه الدعوى القضائية إلى خفض الأرباح بنحو 20 في المئة كل ربع سنة، وذلك حسبما قال المحلل في شركة (ليبروم) Liberum (جاناردان مينون).

وقالت الشركة السويدية أيضًا: إن التحول في المبيعات من هواتف الجيل الرابع 4G إلى هواتف الجيل الخامس 5G ستؤثر في مدفوعات الإتاوات أيضًا.

وقالت متحدثة باسم سامسونج: “عندما نتلقى الشكوى، سنراجعها ونحدد الرد المناسب”.

وكان آخر نزاع على حقوق الملكية في براءات الاختراع بين الشركتين في عام 2012 عندما اتخذت شركة إريكسون إجراءات قانونية ضد الشركة الكورية الجنوبية بشأن انتهاكات مزعومة لبراءات الاختراع.

واستغرق حل المشكلة عامين، حيث دفعت سامسونج للشركة السويدية 650 مليون دولار بالإضافة إلى سنوات من الإتاوات لإنهاء المعركة.

يُشار إلى أن الدعاوى القضائية بشأن مدفوعات الإتاوات شائعة في صناعة التقنية، إذ خاضت سامسونج أيضًا دعاوى قضائية مع كوالكوم، وآبل بشأن براءات الاختراع، ومدفوعات الإتاوات.

ووقّعت سامسونج اتفاقية للترخيص مع شركة إريكسون في عام 2001 تغطي براءات اختراع الهاتف والشبكة، وجددت هذه الصفقة في 2007، ثم جددتها مرة ثالثة في 2014 بعد معركة قانونية استمرت سنوات.