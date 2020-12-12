شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام جديد يفصل الأكسجين من المياه المالحة فى المريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون من جامعة واشنطن نظامًا جديدًا قادر على سحب كميات كبيرة من الأكسجين والهيدروجين من رواسب المياه المالحة الموجودة على سطح المريخ، وذكر الباحثون أيضًا أن عملية التحليل الكهربائى مناسبة لتحسين أنظمة مماثلة على الأرض.

وقال فيجاى رامانى أستاذ الهندسة الكيميائية فى جامعة واشنطن فى سانت لويس والمؤلف المشارك فى الورقة البحثية التى نُشرت فى مجلة بروسيدينج أوف ذا ناشيونال أكاديمى اوف ساينس في بيان "يغير المحلل الكهربائي المريخي بشكل جذري الحسابات اللوجستية للبعثات إلى المريخ، وتعد هذه التقنية مفيدة على الأرض أيضًا، وقد تكون المحيطات مصدر للأكسجين والوقود".

واختبر فريق الباحثين النظام عند درجة -36 درجة حرارة مئوية لمحاكاة سطح المريخ وكانت نتائج الاختبار رائعة، إذ استطاع النظام إنتاج كميات من الأكسجين أكبر بخمس وعشرين ضعف من كميات الأكسجين التي ينتجها النظام المثبت في المركبة التابعة لوكالة ناسا.

ووجد العلماء أن الشوائب الموجودة فى مياه المريخ مفيدة فى هذه العملية، وقال شريهارى سانكارسوبرامانيان المؤلف المشارك للورقة البحثية "تمنع الشوائب الماء من التجمد وتحسن أداء نظام المحلل الكهربائي عن طريقة خفض المقاومة الكهربائية".

ويخطط الفريق الآن لنشر النظام لإنتاج الهيدروجين والأكسجين من المياه المالحة غير النقية على الأرض، ويتيح هذا النظام إنتاج الأكسجين عند الحاجة إليه في الغواصات أو غيرها من سفن استكشاف أعماق البحار.