شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وأبل تحظران تقنية تتبع وتشارك بيانات المستخدمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت جوجل وأبل تكنولوجيا تشارك بيانات مواقع المستخدمين فربما لم تسمع مطلقًا عن شركة X-Mode Social، لكن قد يكون رمزها فى بعض التطبيقات على هاتفك، حيث يتتبع ويبيع بيانات الموقع، وطلبت شركات التكنولوجيا من المطورين إزالة كود X-Mode من تطبيقاتهم، أو المخاطرة بسحبهم من متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يعمل X-Mode من خلال منح المطورين كودًا لوضعه في تطبيقاتهم، والمعروف باسم SDK، والذي يتتبع موقع المستخدمين ثم يرسل تلك البيانات إلى X-Mode، التي تبيعها.

كما أنه في المقابل، يدفع X-Mode للمطور مبلغًا معينًا بناءً على عدد مستخدمي التطبيق، ووفقًا للشركة، فإن تقنيتها موجودة في أكثر من 400 تطبيق، بما في ذلك العديد من التطبيقات الدينية المصممة للمستخدمين مثل تطبيق يذكر المستخدمين بمواعيد الصلاة.

وتمنح أبل المطورين أسبوعين لإزالة SDK، بينما تمنح جوجل المطورين أسبوعًا واحدًا، مع إمكانية التقدم بطلب للحصول على تمديد لمدة 30 يومًا.

ولعل شراء الخدمات الحكومية لبيانات مواقع المواطنين ليس بالأمر الجديد، ولكن في معظم الأحيان يشترونها من وسطاء البيانات، الذين يقومون فقط بتجميع المعلومات من مصادر مختلفة، وليس من الشركات التي تجمعها مباشرة.

ويمكن لـ X-Mode والشركات الأخرى مثلها الحصول على بيانات موقعك فقط عند منحك الإذن، وغالبًا لا توضح التطبيقات أن بيانات موقعك ستنتقل إلى X-Mode (إما مدفونة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، أو غير موجودة على الإطلاق)، ولكن سيتعين على كل تطبيق على iOS و Android طلب الإذن لتتمكن من موقعك.