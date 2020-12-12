الإشعارات المنطوقة متاحة عبر السماعات السلكية

دبي - يزن راشد - تلقى مساعد جوجل الذكي وظيفة جديدة تتعلق بالإشعارات المنطوقة تتيح له قراءة الإشعارات الواردة بصوت عالٍ أثناء استخدام سماعات الرأس السلكية.

وإلى جانب الأوامر الصوتية، يتمثل الجانب الرئيسي لسماعات مساعد جوجل في قراءة الإشعارات الواردة بصوت عالٍ.

وتعمل ميزة الإشعارات المنطوقة عبر جميع سماعات الرأس السلكية، بغضّ النظر عن كون الاتصال بـ USB من النوع C أو منفذ سماعة الرأس الذي بقياس 3.5 مم القياسي.

وعند توصيل سماعات الرأس السلكية، يجب أن تتلقى إشعارًا من مساعد جوجل يطلب منك التحدث إلى المساعد عبر سماعات الرأس.

وبعد منح المساعد الذكي الأذونات المطلوبة، سيكون قادرًا على قراءة رسائلك بصوت عالٍ نيابة عنك من خلال الإشعارات المنطوقة.

وكانت هذه العملية محجوزة سابقًا لسماعات Pixel Buds لعام 2018 على الجانب السلكي، وسماعات Pixel Buds و Bose وسوني وغيرها على الجانب اللاسلكي.

وتمكن المستخدمون من تنشيط مساعد جوجل باستخدام سماعات الرأس السلكية واللاسلكية الخاصة بهم لبعض الوقت، لكن الوظيفة كانت محدودة.

وسمحت بعض سماعات البلوتوث للمستخدمين بالاستماع إلى إشعاراتهم بينما يقرأها المساعد.

وجلبت شركة جوجل الآن هذه الوظيفة لجميع سماعات الرأس السلكية، وبحسب ما ورد، فقد أكدت الشركة أن الدعم مع ميزات، مثل الإشعارات المنطوقة، متاح رسميًا عبر جميع سماعات الرأس السلكية.

وعند توصيل سماعات الرأس السلكية بهاتفك عبر منفذ USB من النوع C أو منفذ سماعة الرأس الذي بقياس 3.5 مم، يجب أن يكون هناك إشعار من مساعد جوجل.

ويؤدي النقر على الإشعار إلى بدء عملية الإعداد، ويتعين عليك السماح لمساعدك بقراءة الإشعار لك.

وبعد منح المساعد بعض الأذونات الإضافية، يجب أن يكتمل الإعداد.

ويُطلب من المستخدمين السماح بالنتائج الشخصية، مثل أحداث التقويم، عندما يتم قفل هواتفهم وتوصيل سماعات الرأس.

ويمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأجهزة في إعدادات مساعد جوجل والنقر على سماعات الرأس السلكية لتمكين أو تعطيل الحصول على مساعدة من جوجل.

ويمكن للمستخدمين في هذه الصفحة أيضًا التحكم في التطبيقات التي تعمل مع الإشعارات المنطوقة والحصول على المساعدة.

وتذكر المعلومات أن الضغط على زر الإجراء عبر سماعات الرأس ينشط مساعد جوجل لتلقي الأوامر الصوتية، ويمكنك جعل المساعد يلخص عدد التنبيهات وقراءة أحدث الإشعارات من خلال الضغط باستمرار لمدة ثانيتين على زر الإجراء.

ويعرض المساعد الذكي الآن أيضًا الأضواء الأربعة لجوجل عند تنشيطه، مع عرض لوحة مصغرة تقول: كيف يمكنني مساعدتك؟، أو يقدم اقتراحًا بالبحث.