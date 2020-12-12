أصبح بإمكانك تشغيل لعبة Familiars.io داخل تويتر

دبي - يزن راشد - أصبح بإمكانك الآن تشغيل لعبة Familiars.io البسيطة لاصطياد الوحوش – التي تم إطلاقها عبر الإنترنت في hello newcomer ! I'm making a massively-multiplayer, mobile-friendly, PvP pokemon-like game that can be played right in your browser!



a real-life test server is already up! bring your friends! (since nobody else will probably be there yet...!)https://t.co/bI3juA5PY5 pic.twitter.com/ekhFaYDQQT — 𝕃𝕆𝔸𝕄 ʟ5 💧🌱 (@ClayLoam) September 9, 2019 – داخل منصة تويتر.

ووفقًا للمطور (نايجل نيلسون) Nigel Nelson، فإنه جلب اللعبة المستندة إلى المتصفح بأكلمها إلى تويتر من خلال فيديو مضمن.

ويعني هذا أنه يمكنك تشغيلها مباشرة من خلال واجهة الويب الخاصة بمنصة تويتر أو تطبيق الجوال.

وتم تصميم اللعبة حول الاستكشاف والقتال على غرار لعبة البوكيمون Pokémon، ويمكنك التجول للقبض على الأعداء من أجل توسيع فريقك من أفراد عائلتك، ثم استخدامهم لمحاربة اللاعبين الآخرين.

ومن المفترض أن تحتوي اللعبة على لاعب ضد لاعب بالإضافة إلى المعارك البسيطة ضد المخلوقات البرية.

ولن يكون إصدار اللعبة موجودًا لفترة طويلة من الوقت عبر تويتر، حيث تستخدم Familiars.io بطاقات المشغل التي تقدمها تويتر للوسائط الخطية.

وتحظى مقاطع الفيديو والصوت بمكانة خاصة عبر منصة تويتر بفضل بطاقة المشغل.

ويمكنك تقديم الوسائط الغنية إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال تنفيذ بعض علامات HTML الوصفية عبر موقعك الإلكتروني واتباع سياسة مطوري تويتر.

وتوصي تويتر المستخدمين بعدم التحايل على الاستخدام المقصود للبطاقة من خلال التجارب التفاعلية، حيث عطلت في عام 2015 إمكانية تضمين ألعاب MS-DOS الكلاسيكية في التغريدات.

وشاهد نيلسون نحو 3000 تسجيل للدخول و 250 لاعبًا عبر الإنترنت في وقت واحد، مقارنة بقاعدة المستخدمين القياسية التي تتكون من شخص أو شخصين.

ويقول: لدي بعض الأفكار لأشياء ممتعة لإضافتها، لكنني أعتقد أنني قد أحتاج إلى التوقف قليلًا لمعرفة كيفية جعل الخادم يستوعب قاعدة اللاعبين المتزايدة.

ويتسبب اللاعبون المتعددون بحدوث خطأ مستمر في اللعبة، ويوضح المبرمج أنه يواصل الاضطرار إلى إعادة تشغيل الخادم، الذي لم يعتد على مشاركة المئات من اللاعبين في وقت واحد.

وتمثل لعبة Familiars.io هواية وعملًا قيد التطوير، وقام بعض المستخدمين بالتغريد حول الأخطاء، خاصةً عبر متصفح فايرفوكس، وإذا تم إزالة اللعبة من تويتر، فسيظل عالمها الافتراضي متاحًا عبر الويب.