MagSafe Duo غير متوافق مع شاحن آبل القديم

دبي - يزن راشد - أكدت إحدى صفحات الدعم الفني الخاصة بشركة آبل أن الشاحن اللاسلكي الجديد لشركة MagSafe Duo، الذي تم تصميمه لشحن آيفون و Apple Watch في وقت واحد، غير متوافق مع الشاحن القديم بقدرة 29 واطًا.

وإذا كنت تستخدم شاحنًا من آبل، فمن الأفضل استخدام أحد النماذج الحديثة من الشركة التي تبلغ قدرتها 30 واطًا، والتي حلت محل الشاحن القديم الذي كان بقدرة 29 واطًا الصادر في 2018، وتباع مقابل 49 دولارًا.

ويمثل هذا التأكيد أمرًا مؤسفًا لأي شخص لديه الشاحن القديم؛ لأن MagSafe Duo لا يأتي مع الشاحن في الصندوق.

ولا تذكر صفحة الدعم الفني من آبل بالضبط ما يحدث إذا قمت بتوصيل MagSafe Duo بأحد الشواحن القديمة التي كانت بقدرة 29 واطًا. وتشير التقارير إلى أنك إذا قمت بذلك، فستتمكن من شحن جهاز واحد فقط، إما آيفون أو Apple Watch، بدلاً من شحنهما معًا.

ويبدو أن الشاحن القديم الذي يعمل بقدرة 29 واطًا لا يدعم التركيبة الدقيقة للفولتات والأمبيرات المطلوبة، وذلك بالرغم من أنه يلبي متطلبات القوة الكهربائية للشاحن اللاسلكي MagSafe Duo.

وتعد مسألة معرفة مدى سرعة الشحن لملحقات MagSafe من آبل بالنسبة لأجهزتك أمرًا معقدًا بعض الشيء.

ويشحن شاحن MagSafe القياسي أجهزة آيفون بسرعة تصل إلى 15 واطًا، وتوصي آبل بإقرانه بشاحن بقدرة 20 واطًا بسعر 19 دولارًا.

ويوفر شاحن MagSafe Duo ما يصل إلى 14 واطًا عند إقرانه بشاحن بقدرة 27 واطًا أو أعلى، طالما أن هذا الشاحن يدعم 9 فولت.

ويمكنك الحصول على 11 واطًا من سرعة الشحن عن طريق إقران MagSafe Duo بشاحن بقدرة 20 واطًا، وتقول آبل: إنك بحاجة إلى 15 واطًا على الأقل لشحن الجهازين في الوقت نفسه.

وإذا كنت تشحن iPhone 12 mini، فإن الحد الأقصى لسرعة الشحن يكون 12 واطًا باستخدام MagSafe Duo.

وعندما تكون ملحقات Lightning، مثل EarPods، متصلة بأي نموذج من نماذج iPhone 12، فإن الحد الأقصى لسرعة الشحن باستخدام MagSafe Duo يقتصر على 7.5 واط، وذلك للامتثال للمعايير التنظيمية.

ولدى الكثير من الأجهزة العديد من المتطلبات المحددة جدًا فيما يتعلق بالعتاد الذي تحتاج إلى استخدامه للحصول على سرعات الشحن القصوى، مما قد يقلل اللوم على شركة آبل.

وكان من الممكن على الشركة جعل الأمور أكثر بساطة للعملاء إذا أضافت الشاحن في الصندوق مع الشاحن اللاسلكي البالغ سعره 129 دولارًا.