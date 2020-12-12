شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوبي تطالب المستخدمين بإلغاء تثبيت Flash Player على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة أدوبي مستخدميها أنها ستتوقف عن دعم Flash Player بعد 31 ديسمبر 2020، وأشارت إلى أنه حتى إذا كان المستخدمين يرغبون في الوصول إلى محتوى Flash، فلن يتمكنوا من القيام بذلك، حيث قالت الشركة إنها ستحظر الألعاب والرسوم المتحركة القائمة على Flash من التشغيل في برنامج Flash Player بدءًا من 12 يناير 2021.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فيعد الاحتفاظ ببرنامج Flash Player على نظام التشغيل الخاص بك بعد ديسمبر 2020 أمرًا محفوفًا بالمخاطر وتوصي الشركة جميع المستخدمين بإلغاء تثبيت Flash Player فورًا للمساعدة في حماية أنظمتهم، وقد أعلنت أدوبي لأول مرة أنها ستقتل Flash في يوليو 2017.

وقالت الشركة:" "قد يظل Flash Player على نظامك ما لم تقم بإلغاء تثبيته، حيث سيساعد إلغاء تثبيت Flash Player على تأمين نظامك لأن أدوبي لا تنوي إصدار تحديثات Flash Player أو تصحيحات الأمان بعد تاريخ EOL. ستحظر أدوبي تشغيل محتوى Flash في Flash Player بدءًا من 12 يناير 2021 وسيواصل بائعي المستعرضات الرئيسيين تعطيل تشغيل Flash Player بعد تاريخ EOL ".

وتقترح أدوبي عدم استخدام إصدارات طرف ثالث من Flash Player، "حيث تقول إن هذه الإصدارات من Flash Player غير مصرح بها من قبل أدوبي، ويجب على المستخدمين عدم استخدام إصدارات غير مصرح بها من Flash Player، خاصة وأن التنزيلات غير المصرح بها هي مصدر شائع للبرامج الضارة والفيروسات ".

وفي الواقع، حتى شركة أبل تم خداعها من خلال إصدارات أدوبي Flash Player غير القانونية، حيث وافقت أبل على أحد البرامج الضارة الشائعة التي تنتشر في الغالب كتحديث لبرنامج أدوبي Flash Player، وقد أخطأت شركة أبل في اعتبار البرنامج الضار تطبيقًا شرعيًا وسمحت للأشخاص بتنزيله وتشغيله على الرغم من إجراء فحص "التوثيق"..