شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تكشف عن سيارة كهربائية خارقة لا تحتاج لشحنها مطلقا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "أبتيرا" الأمريكية عن تفاصيل سيارتها الكهربائية الخارقة التى لا تحتاج للشحن مطلقًا، وهو ما يعنى التغلب على أحد أكبر عيوب السيارات الكهربائية، وقالت الشركة الأمريكية إن سيارتها الكهربائية الخارقة ثلاثية العجلات وهي لا تشبه أي سيارة كهربائية تقليدية، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



السيارة

واستهدفت الشركة تصميم هيكل السيارة من مواد خفيفة الوزن، الأمر الذي يوفر مقاومة هوائية منخفضة، كما أنها تدعم تقنية قائمة على مجموعة من الخلايا الشمسية وحزمة بطاريات، والتي تتيح السير لمسافة ألف ميل أو ما يعادل 1609 كيلو مترًا، لتتجاوز بذلك الرقم الخاص بسيارة "تسلا" من الطراز "إس"، والبالغ 370 ميلا.

ومن جهته صرح الشريك المؤسس في "أبتيرا" كريس أنتونى قائلاً: "مع تكنولوجيا: "عدم الشحن مطلقًا، التي تدعم السيارة الجديدة، فأنت تسير بقوة الشمس، تحافظ حزمة الطاقة المدمجة في المركبة على شحن البطارية بحيث تكون جاهزة للانطلاق في أي وقت"، وأضاف أنتونى أن أجمل ما فى السيارة أنه يمكن ركنها بالموقف الخاص بعملك، لتعود إليها وهى مشحونة من طاقة الشمس، لن تدفع سنتا لقيادتها".



صورة السيارة

وتدمج السيارة التي يبدأ ثمنها من 26 الف دولار ويصل إلى 46900 دولار بالنسبة للنموذج رباعي الدفع، محركات كهربائية مبرّدة بالسائل، بمقدورها دفع السيارة للانتقال من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة في غضون 3.5 ثوان فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 177 كيلو مترًا فى الساعة.

يشار إلى أن السيارة مزودة باختيار إضافي في حال احتاج قائدها إلى شحنها بسرعة، إذ يمكنه اللجوء إلى الخيار الكهربائي باستخدام مقبس 110 فولت، ويذكر أنه تمت الموافقة على السيارة الشمسية للأسواق الأوروبية والولايات المتحدة، والحجوزات مفتوحة بإيداع 100 دولار، وأعلنت الشركة أن نسختين ذات مدى 1600 كيلومتر و640 كيلومتر نفدتا من المخزون.