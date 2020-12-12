تكنولوجيا: ابل تستعد لإستبدال شرائح مودم كوالكوم في هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل مؤخراً في التحول لإستخدام معالجات الشركة الخاصة في أجهزة Mac لتستبدل بها معالجات إنتل، واليوم أكدت أحدث التسريبات على خطط ابل لإستبدال شرائح مودم في كوالكوم في إصدارات الأيفون.

قدمت ابل مؤخراً إصدارها الأول من المعالجات التي ترتكز على معمارية ARM والذي جاء بعنوان M1، واليوم كشف تقرير جديد عن إستراتيجية الشركة القادمة للتوقف أيضاً عن إسخدام شرائح مودم كوالكوم، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن ابل تتجه لإستخدام كروت الشاشة الخاصة بالشركة، وأيضاً مسرعات AMD ثلاثية الأبعاد.

ولقد قدمت ابل سلسلة iPhone 12 بشرائح مودم Snapdragon X55 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تدعم الإتصال بشبكات 5G، إلا بعض التوقعات أشارت إلى أن شريحة مودم Snapdragon X60 بدقة تصنيع 5 نانومتر ستدعم إستهلاك أقل للطاقة، مع إستمرار عمر البطارية لفترة أطول.

من جانب أخر لم يكشف التقرير ما إذا كانت ابل تخطط للتحول للحصول على آداء أفضل في عمر البطارية، أو أن شركة ابل تخطط منذ البداية للتوسع في إستخدام تكوينات الشركة بشكل كامل في الإصدارات القادمة من أجهزتها.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر Sina Technology حيث أشار Johny Srouji نائب الرئيس إلى أن ابل قد أشارت إلى خططها للتحول إلى إصدارات الشركة الخاصة من شرائح المودم في تصريحات أصدرتها الشركة مؤخراً، دون أن توضح ابل موعد هذا التحول الجديد، إلا أن هذا الإعلان سيؤدي بالتأكيد إلى إنخفاض أسهم كوالكوم.

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