شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: AirPods Max لن تؤدى لزيادة فى مبيعات شركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل منذ أقل من أسبوع منتجها الصوتى الأقوى AirPods Max، والتى تعد أول سماعات الشركة على الإطلاق، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مدى انتشار هذه الأداة، إلا أن ذلك لم يمنع موردي أبل من تقديم توقعاتهم بشأن المبيعات المتوقعة.

فوفقًا لتقرير صادر عن Digitimes، قال صانعو PCB التايوانيون إن AirPods Max مخصصة لشريحة سوق صغيرة نسبيًا، ويقول التقرير "لا يتوقع موردو PCB في تايوان زيادة كبيرة في مبيعاتهم من AirPods Max، نظرًا لأن سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن يتم وضعها كقطاع متخصص بأسعار أعلى ولكن نطاق سوق أصغر مقارنة بسماعات الأذن".

ويذكر التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بسماعات الرأس فوق الأذن، فإن JBL وSony وBose هم "بقوة في المجموعة الرائدة" من حيث حصتها في السوق، ولأولئك غير المدركين، تم إطلاق سماعات أبل AirPods Max الأسبوع الماضى، ويأتي AirPods Max الجديد بخمسة خيارات للألوان: رمادي الفضاء، والأزرق السماوي، والفضي، والوردي، والأخضر.

وتوفر AirPods Max محركًا ديناميكيًا من تصميم أبل بحجم 40 ملم، ويتم تشغيله بواسطة شريحة H1 من تصميم أبل في كل كوب أذن، وتدعي شركة أبل أن عمر البطارية يصل إلى 20 ساعة مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط والصوت المكاني، ويأتي AirPods Max مع حافظة ذكية ناعمة تضع AirPods Max في حالة طاقة منخفضة للغاية تساعد في الحفاظ على شحن البطارية