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منزل
لا بد أنكم تفاجئتم يوما بفاتورة كهرباء مرتفعة، أو لعلكم تعانون من فاتورة مرتفعة دائما رغم حرصكم على ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن يوجد جهاز في منزلكم يستهلك الكهرباء 24/24 ورغم صغر حجمه إلا أنه الأكثر استهلاكا للكهرباء عن باقي الأجهزة.
ويحدث ذلك الارتفاع غير المتوقع بسبب وجود أجهزة كهربائية تستهلك الكهرباء بقوة قد لا يلتفت إليها المستهلك، ومن أبرزها “راوتر” الإنترنت، حسبما ذكرت بوابة “أخبار اليوم”.
وقالت البوابة أن “راوتر” الإنترنت من أكثر الأجهزة في المنزل التي تستهلك الكهرباء، لذلك ينصح بإغلاقه ليلًا خاصة في حالة عدم الحاجة إليه.
في سياق آخر، أعلن نائب وزير الطاقة الروسي، يفغيني غرابتشاك، أن استهلاك الكهرباء في روسيا في كانون الأول/ديسمبر، ينمو على أساس سنوي بسبب الطقس البارد، لأول مرة هذا العام.
وقال غرابتشاك للصحفيين: “الطقس له تأثير قوي للغاية، الآن أصبح أكثر برودة. لدينا الآن ميزة إضافية مقارنة بشهر كانون الأول/ ديسمبر للعام الماضي، وهو الشهر الأول، الذي حصلنا فيه على زيادة، الاستهلاك أعلى من العام الماضي. العام الماضي، كان شهر كانون الأول/ديسمبر دافئًا للغاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق …هذا الجهاز في منزلك هو سبب ارتفاع ثمن فاتورتك الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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