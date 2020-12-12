شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: لن نطالب عمال فيس بوك بتلقى لقاح كورونا للعودة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، لأكثر من 50 ألف موظف لديه إنه لن يُطلب منهم تلقى التطعيم قبل العودة إلى العمل عندما تعيد الشركة فتح مكاتبها في يوليو 2021، حيث جاء ذلك وفقا لتقرير في The Daily Beast.

وجاءت هذه التصريحات من زوكربيرج، خلال اجتماع شامل "عندما سأل أحد موظفي فيس بوك عن كيفية تأثير اللقاح القادم على عودتهم إلى العمل الشخصي"، فيما يعمل معظم موظفي فيس بوك حاليًا من المنزل، وبحسب ما ورد أخبر زوكربيرج الموظفين خلال الاجتماع أن "بعض العمال قد عادوا بالفعل إلى مبانيهم في البلدان ذات معدلات كورونا المنخفضة وفي ظروف محدودة أخرى".

وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع The Verge "بغض النظر عن موعد توفر اللقاحات، فقد منحنا موظفينا خيار العمل عن بُعد على الأقل حتى يوليو 2021"، وأضاف "مكاتبنا في الولايات المتحدة لا تزال مغلقة ولا نتوقع فتحها قبل أن تتوفر لقاحات كورونا على نطاق واسع".

وقال زوكربيرج "إنه واثق من اللقاح ويتطلع إلى الحصول على اللقاح بنفسه"، و"بمجرد عودتنا إلى المكتب، سيكون لدينا عدد من البروتوكولات المعمول بها والتي نتوقع أن تشمل الاختبار، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة وأفضل الممارسات الأخرى"، وقد تم إغلاق مكاتب فيس بوك منذ مارس في جميع أنحاء العالم وفي مايو، حيث أعلنت الشركة عن سياسة اختيارية دائمة للعمل من المنزل.

وقد وضع زوكربيرج خطة مفصلة للعمل عن بعد لجعل نصف قوته العاملة تعمل من المنزل بحلول عام 2030، ووفقًا له، سيعمل حوالي نصف موظفي فيس بوك من المنزل لمدة خمس إلى 10 سنوات من الآن.