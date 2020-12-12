شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف هدية جوجل لمستخدميها قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن صور مسربة لهدية شركة "جوجل" الأمريكية المرتقبة لمستخدميها قبل نهاية العام الجارى 2020، وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقنى المتخصص أن الصور المسربة الجديدة تكشف عن مظهر وشكل هاتف "جوجل بيكسل 5 برو".

​وأشار التقرير إلى أن التصميم يظهر أن الهاتف سيكون رائدا بصورة كبيرة، ما يجعله بمثابة هدية حقيقية لمحبي وعشاق "جوجل"، ويظهر من خلال تصميم "جوجل بيكسل 5 برو" أنه لن يأتي بفتحة كاميرا أمامية "سيلفي"، ما يعني أنها ستكون كاميرا تحت الشاشة أو كاميرا منبثقة.

​ كما يظهر أيضا أن هاتف "جوجل بيكسل 5 برو" سيكون مزدوج شريحة الاتصالات، ولم تحدد تسريبات هاتف جوجل حجم الشاشة أو الكاميرا أو البطارية، وإن كانت الصورة تظهر أنها مدعومة بمعالج خارق من نوع "سنابدراجون 865" إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

على جانب آخر أطلقت جوجل تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكلام والحركة، والذى يتيح لهم استخدام أعينهم لتحديد العبارات على الشاشة، إذ يتتبع التطبيق الجديد، الذى يطلق عليه اسم Look to Speak ، حركة عين المستخدم للاختيار من بين قائمة العبارات الخاصة بالهاتف لنطقها بصوت عالى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يستخدم Look to Speak تقنية تتبع نظرة العين ويعمل عندما تتمتع الكاميرا الأمامية على الهاتف الذكى برؤية واضحة لعيون المستخدم، إذ صمم التطبيق للأشخاص الذين يعانون من إعاقات فى الكلام والحركة للتواصل مع الآخرين، على الرغم من أنه يمكن لجميع مستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد استخدامها.