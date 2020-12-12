استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على غالبية أنحاء الجمهورية، اليوم وغدًا.
وقال شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح السبت، إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، مع حدوث ريال مثيرة للرمال والأتربة على غالبية الأنحاء، وهو ما سيزيد من الشعور ببرودة الطقس.
وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق من القاهرة وشمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة اليوم، مشيرًا إلى أنها غير مؤثرة على ممارسة الأنشطة اليومية.
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