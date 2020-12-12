إصدار خاص من 12 iPhone يحمل توقيع مؤسس آبل الراحل ستيف جوبز

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

أطلقت شركة“Caviar“ الروسية، إصدارا خاصا من هاتف iPhone 12 بتصميم مستوحى من جهاز iPhone 4، والذي يعتبره البعض أفضل جهاز لشركة أبل الأمريكية.

وصممت الشركة المعروفة بإصداراتها المتميزة للعديد من الأجهزة، هاتف iPhone 12 Pro Jobs 4 بتصميم مستوحى من iPhone 4، ولكنه يتميز بكل التقنيات المتطورة لسلسلة 12.

ويضم الهاتف شعار ”أبل“ في الجزء الخلفي مع توقيع مؤسس أبل الراحل، ستيف جوبز، مع إصدار من الذهب لنفس النسخة، ويتم فيها كتابة شعار أبل بالذهب عيار 18 قيراطا، و الإطار مصنوع من التيتانيوم الأسود ويبلغ سعر هذا الإصدار 9000 دولار.

كما يبلغ سعر أرخص إصدار وهو Jobs 4 Black نحو 6500 دولار، وهو مصنوع أيضا من التيتانيوم، بما في ذلك شعار أبل، فيما يبلغ سعر الإصدار الثالث 7000 دولار، وهو مصمم من الفضة عيار 925، فضلا عن نسخة تحتوي على لوحة خلفية من التيتانيوم بالكامل، وتمت تغطية الجزء السفلي باللون الأسود، ويبلغ سعر هذا الإصدار 7000 دولار.

ومن المقرر تصنيع 10 وحدات فقط من كل إصدار، كما ستبيع الشركة أيضا 30 زوجا من أحذية نيو بالانس 991 الرياضية المفضلة لدى ستيف جوبز، بسعر 1.830 دولار للزوج الواحد.