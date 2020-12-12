تكنولوجيا: هواوي تخطط للإعلان عن هواتف nova 8 وnova 8 Pro وأيضاً Enjoy 20 SE في 23 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية قريباً، حيث أكدت أحدث التسريبات على أن الشركة تقدم في 23 من ديسمبر nova 8 وnova 8 Pro وأيضاً Enjoy 20 SE.

كانت شركة هواوي قد كشفت خلال الشهر الماضي عن هاتف nova 8 SE، واليوم كشفت تسريبات جديدة عن خطط الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من السلسلة لاحقاً هذا الشهر.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة اليوم في تغريدة نشرت عبر Digital Chat Station، حيث أشير إلى أن هواوي تقدم هاتفي nova 8 وnova 8 Pro قريباً برقاقة معالج Kirin.

من جانب أخر تستعد هواوي لإطلاق ساعة Watch Fit الذكية في السوق الصيني في 23 من ديسمبر، حيث كان الإعلان الأول عن Watch Fit خلال شهر أغسطس بشاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش، وميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم مع مستشعر SpO2، ونظام GPS مدمج، كما تدعم الساعة عمر شحن يصل إلى 10 أيام.

يذكر أن صور مسربة لمخطط الكاميرة في هاتف nova 8 جاءت خلال الشهر الماضي لتقدم نظرة على تصميم الكاميرة في الهاتف، حيث من المتوقع وفقاً للصورة أن يضم الهاتف إعدادات رباعية أو خماسية في الكاميرة الخلفية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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