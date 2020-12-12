تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعة التخزينية في Galaxy S21 وتؤكد على قلم stylus لإصدار Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S21 Ultra العام المقبل بقلم stylus، كما إستعرضت التسريبات السعة التخزينية وألوان سلسلة Galaxy S21.

تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21 المتوقع في بداية العام المقبل، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر WinFuture كُشِف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة Galaxy S21.

وتشير تسريبات WinFuture إلى أن بعض منافذ البيع الألمانية قد بدأت بالفعل في تلقي بعض التفاصيل حول سلسلة Galaxy S21 إستعداداً للإعلان الرسمي الشهر المقبل.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يتوفر الإصدار الرئيسي Galaxy S21 بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يأتي هذا الإصدار بألوان الرمادي، والبنفسجي، والوردي، إلى جانب اللون الأبيض.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S21 Plus أيضاً بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بينما ينطلق الهاتف بألوان الفضي، والأسود والبنفسجي.

ويحصل هاتف Galaxy S21 Ultra على ثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو أيضاً 512 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بألوان الفضي والأسود فقط.

كما أكدت التسريبات على أن سامسونج تقدم أعلى إصدار في السلسلة Galaxy S21 Ultra مع قلم stylus، إلا أن القلم لن يدعم التخزين داخل الهاتف على غرار Galaxy Note، حيث سيأتي القلم بشكل مستقل أو سيتم تخزين القلم في حافظة Clear View أو حافظة من السيليكون تأتي مع الهاتف.

يذكر أن الموعد المتوقع لحدث Galaxy S21 هو في 14 من يناير من العام المقبل، كما تشير التسريبات إلى أن سامسونج تبدأ شحن الإصدارات الجديدة في فبراير أو بداية شهر مارس.

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