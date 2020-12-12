شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تعيد غالبية موظفيها إلى المكاتب قبل يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يظهر الوباء العالمي أي علامات على التباطؤ على الرغم من ظهور بعض الأخبار الإيجابية حول اللقاحات، وفي مثل هذا السيناريو، يكون العمل عن بُعد أو العمل من المنزل هو الخيار الافتراضي للعديد من الشركات، فوفقًا لتقرير صادر عن بلومبيرج، ليس لدى شركة أبل أي خطط لاستدعاء غالبية الموظفين إلى المكاتب حتى يونيو 2021.

وبحسب ما ورد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، الموظفين في اجتماع المدينة الافتراضي حول تمديد العمل عن بُعد، وشدد "كوك" على أنه بينما لا يمكن استبدال التعاون وجهًا لوجه، يمكن إنجاز العمل عن بُعد دون التأثير على النتائج، وقال "لا يوجد بديل للتعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا الكثير أيضًا حول كيفية إنجاز عملنا خارج المكتب دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج".

كما قال للموظفين، وفقًا لـ Bloomberg: كانت الدروس المستفادة من هذا الأمر حيوية، فكل هذه الدروس مهمة، عندما نكون على الجانب الآخر من هذا الوباء، سنحافظ على كل ما هو رائع في أبل مع دمج أفضل التحولات التي أجريناها هذا العام".

ووفقًا لـ Bloomberg، أخبر كوك الموظفين أنه "من المحتمل" أن غالبية الفرق لن تعود إلى مكاتبها قبل يونيو 2021، فيما يعمل حرم أبل Park في Cupertino حاليًا مع 15٪ فقط من الموظفين في المكاتب، ومن المثير للاهتمام، أن جوجل كشفت مؤخرًا أن بعض فرقها قد عادت إلى مقرها.

وقالت جوجل إنها كانت تعقد اجتماعات في الهواء الطلق مع الموظفين، كما أن بعض الموظفين الجدد يأتون أيضًا إلى الحرم الجامعي، ومع ذلك، فإن غالبية موظفي جوجل أيضًا كانوا يعملون عن بُعد، وفي هذا الصدد، كان لدى معظم شركات التكنولوجيا موظفين يعملون من المنزل دون تحديد موعد لاستئناف العمل من المكاتب.