شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تقنية لتوليد مياه الشرب من الهواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا (IIT) ، مواد جديدة يمكنها حصاد المياه بكفاءة من الهواء الرطب، حيث نُشر البحث في المجلة الدولية الشهيرة للجمعية الملكية للكيمياء، وقال الباحثون "مع تزايد ندرة المياه في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك محاولات لجمع المياه والحفاظ عليها من خلال وسائل غير تقليدية، حيث تحول العلماء إلى الطبيعة لتصميم طرق لتجميع المياه".

وأضاف "أوتام مانا ، أستاذ مشارك في مركز IIT Guwahati لتقنية النانو: "على سبيل المثال ، في مناطق العالم ذات الأمطار الشحيحة بشكل طبيعي ، ابتكرت النباتات والحشرات استراتيجيات بارعة لسحب المياه وجمعها مباشرة من الهواء. ومحاكاة لهذا ، يحاول العلماء في جميع أنحاء العالم بناء تقنيات يمكنها سحب الماء من الهواء الرقيق ، بالمعنى الحرفي والمجازي"، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وقال إن تقنيات حصاد المياه هذه تستخدم مفهوم مقاومة الماء أو طبيعة مقاومة الماء لبعض المواد، واستكمل :"يمكن فهم مفهوم كره الماء من خلال النظر إلى ورقة اللوتس، حيث أن ورقة اللوتس طاردة للماء لأن هناك طبقة من الهواء المحبوس بين سطح الورقة وقطرة الماء ، مما يؤدي إلى انزلاق القطرة عن الورقة".

ووفقًا للفريق ، استخدم الباحثون لأول مرة مفهوم SLIPS المصمم كيميائيًا ، للحصول على الماء بشكل فعال من الهواء الرطب، حيث قالوا "لقد أنتجنا واجهة عالية الكفاءة لتجميع المياه حيث يكون معدل جمع الضباب مرتفعًا حقًا، وقد قارن الباحثون أيضًا أداء المواد المستوحاة من نبات القاذف بأفكار أخرى مستوحاة من الأحياء ووجدوا أن أفكارهم متفوقة من حيث الكفاءة ".

"بالنظر إلى أن أكثر من 50 في المائة من سكان الهند لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة وأن حوالي 200000 شخص يموتون كل عام بسبب عدم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ، فإن الطريقة غير المكلفة لجمع المياه من بخار الماء أو قطرات الضباب في الهواء يمكن أن يحتمل تخفيف حدة مشاكل ندرة المياه في البلاد ".