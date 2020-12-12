شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق تطبيق "CO-WIN" للموبايل لتوصيل لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخلت الحكومة المركزية الهندية منصة رقمية جديدة تسمى "CO-WIN" لتوصيل لقاح COVID-19 للمواطنين، حيث سيكون هناك أيضًا تطبيق جوال جديد يحمل نفس الاسم سيسمح للأشخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح، فيما سيتم استخدام المنصة لتسجيل بيانات اللقاح وستشكل قاعدة بيانات للعاملين في مجال الرعاية الصحية أيضًا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيتم حاليًا تحميل جميع البيانات المتعلقة بـ COVID-19 اللازمة لإيصال اللقاح على منصة CO-WIN، وسيحتوي التطبيق على وحدات منفصلة للمسؤول والتسجيل والتطعيم وإقرار المستفيد والتقارير، وبمجرد أن يبدأ الأشخاص في التسجيل في التطبيق ، ستقوم المنصة بتحميل بيانات مجمعة عن حالات الاعتلال المشترك التي تقدمها السلطات المحلية.

لكن التطبيق غير متاح بعد لمستخدمي الهواتف الذكية ومن المتوقع أن يكون متاحًا للجمهور قريبًا، فيما تلبي الوحدات المختلفة للمنصة العملية الكاملة للتطعيم ضد COVID-19 بدءًا من التسجيل وحتى التحقق.

ووفقًا لتقرير صادر عن PTI :"ستتحقق وحدة التطعيم من تفاصيل المستفيد وتحديث حالة التطعيم بينما سترسل وحدة إقرار المستفيد رسائل نصية قصيرة إلى المستفيدين وأيضًا إصدار شهادات تعتمد على الاستجابة السريعة بعد حصول الشخص على التطعيم" ،و سيتم أيضًا استخدام منصة CO-WIN لإرسال تفاصيل درجة الحرارة في الوقت الفعلي لمنشآت التخزين إلى الخوادم الرئيسية.