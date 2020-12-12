شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تحميل لعبة Fortnite على جهاز أندرويد الخاص بك × 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الطرق المختلفة للعب "Fortnite" فهى ليست متوفرة فقط على الكمبيوتر، بل على أجهزة Xbox و PlayStation و Nintendo Switch ، كما يمكنك أيضًا تنزيل "Fortnite" للعب على هاتف أندرويد الخاص بك، وفيما يلى كيفية الحصول على Fortnite على جهاز Android الخاص بك

1. فى متصفح هاتفك الذكى، انتقل إلى موقع Epic Games واضغط على الزر "تنزيل" لتثبيت التطبيق.

2. وفقًا للإرشادات التى تظهر على الشاشة، انتظر ظهور نافذة التنزيل المنبثقة، وعندما يحدث ذلك، اضغط على "فتح" لبدء تثبيت التطبيق، وقد يظهر تحذير يفيد بأن الملف قد يضر بجهازك، يمكن تجاهل هذا بأمان، فى هذه الحالة - اضغط على "موافق".

3. قد تتلقى تحذيرًا آخر يفيد بأن هاتفك غير مسموح له بتثبيت التطبيقات من هذا المصدر، إذا حدث هذا، فاضغط على "الإعدادات" فى الإشعار، وسيتم نقلك مباشرةً إلى صفحة الإعدادات الصحيحة فى هاتفك - فقط قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار "السماح من هذا المصدر" إلى الوضع "تشغيل".

4. ارجع إلى متصفحك واضغط على "تثبيت" فى نافذة Epic Games المنبثقة لبدء التنزيل، وعند الانتهاء، اضغط على "فتح".

5. عند فتح التطبيق، من المحتمل أن تكون لعبة "Fortnite" هى أول لعبة تظهر، إذا لم يكن كذلك، اسحب لليسار حتى تراه، واضغط عليه، ثم اضغط على "تثبيت".

6. من المحتمل أن ترى نفس النافذة المنبثقة كما فى الخطوة الثالثة، افعل نفس الشيء الموضح هناك، ثم ارجع إلى تطبيق Epic Games، ثم اضغط على "تثبيت" فى رسالة المطالبة من "Fortnite" لبدء تنزيل اللعبة.

7. عند انتهاء التنزيل، ستخبرك نافذة منبثقة أخرى بأنه تم تثبيت التطبيق بنجاح، لذا اضغط على "فتح" للذهاب إلى التطبيق وبدء اللعب.