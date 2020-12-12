خدمة جديدة من غوغل للحد من إعلانات الكحول والمقامرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

تقدم شركة غوغل العملاقة خدمة مميزة للمستخدمين تمكنهم من الحد من عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي تُعرض لهم والتي لا يحبذ العديد من المستخدمين ظهورها المتكرر أمامهم أو على أجهزة أولادهم.

ويُعتقد أن العديد من المستخدمين قد يُرحبون بهذه الميزة، خاصةً أولئك الذين لا يريدون رؤية إعلانات الكحول أو المقامرة، أو الذين يتطلعون إلى تجنب هذه المواضيع.

وبينما سمحت جوجل سابقًا للمستخدمين بإخفاء إعلانات معينة، فإن هذا التغيير يؤثر في فئة الإعلانات. كما أن الشركة تفرض بالفعل قيودًا على الفئات بناءً على السن والقوانين الوطنية، ويتيح التغيير الجديد للمستخدمين فقط تطبيق هذه الحدود على أنفسهم.

يُذكر أن إعدادات الفئتين تأتي منفصلة، لذا إن كان المستخدم موافقًا على إعلانات المقامرة وليس إعلانات الكحول، أو العكس، فيمكنه السماح بإحدى الفئات دون الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن الميزة تَعِد فقط بتقليل عدد إعلانات الكحول والمقامرة التي ستُشاهد، وليس القضاء عليها تمامًا.

وقالت جوجل: إن الميزة ستُطرح في إعدادات الإعلانات تدريجيًا، وذلك بدءًا من إعلانات يوتيوب في الولايات المتحدة، وهي تهدف إلى توفير الميزة لإعلانات جوجل ويوتيوب عالميًا مطلع عام 2021 المقبل.

وإن كان المستخدم يرغب في تعطيل إعلانات الكحول والمقامرة، فيمكنه ذلك من خلال الذهاب إلى صفحة إعدادات الإعلان، وإن كان التغيير قد وصل إلى حسابه، فسيرى الأزرار التي تمكنه من ذلك أسفل الصفحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إصلاح جوجل لمشكلة واجهت بعض مستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لها، والتي أدت إلى توقف خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS عن العمل، وكان السبب تغييرات أجرتها الشركة.

وبعد ظهور المشكلة، تراجعت جوجل عن بعض التغييرات للمساعدة في حلها. وأكدت الشركة لموقع The Verge التقني أن الإصلاح جارٍ بالفعل، وقالت: “لقد حددنا المشكلة، وبدأنا بطرح الإصلاح أمس. وإذا تم تعطيل التحديثات التلقائية للمستخدمين، فإننا نوصي بالتحديث إلى أحدث إصدار من خدمات مشغّل شبكة الجوال من خلال متجر Play لتلقي الإصلاح”.