آبل تواجه دعوى قضائية جديدة من متجر ‏Cydia‏ الشهير

دبي - يزن راشد - رفع مبتكر واحد من أشهر متاجر التطبيقات في السابق دعوى قضائية ضد شركة آبل بتهمة احتكار توزيع البرامج على نحو غير قانوني على نظام التشغيل (آي أوإس) iOS التابع لها.

وقال مبتكر متجر (سيديا) Cydia – الذي أُنشئ في عام 2008: إن شركة آبل سحقت بصورة غير قانونية كل المنافسة لصالح متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، مما يحرم المستهلكين من القدرة على اختيار مكان حصولهم على تطبيقات iOS، كما يحرم المطورين من اختيار الموزعين الذين يفضلون.

وتعد الشكوى المقدمة في محكمة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الفيدرالية هي أحدث قضية تتهم شركة آبل باستغلال الهيمنة على السوق على حساب منافسين، مثل: شركة (سيديا)، التي قالت: إنها على وشك الإغلاق وربما الإفلاس.

وقالت شركة آبل، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إنها ستراجع الدعوى القضائية ولن تحتكر أي سوق. وقالت أيضًا: إنها – لأسباب أمنية – تمنع المستهلكين من كسر حماية أجهزة آيفون الخاصة بهم، وهي العملية التي تسمح لهم بتثبيت برامج من متاجر خارجية.

يُشار إلى أن المنافس الرئيسي لنظام iOS هو نظام أندرويد من شركة جوجل، الذي يستخدمه معظم الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المتوفرة في السوق، وذلك من شركات شهيرة، مثل: سامسونج، وهواوي، وشاومي، وأوبو، وون بلس، وغيرها العديد من الشركات.

وطوّر متجر (سيديا) – المعروف أيضًا باسم SaurikIT – مهندس البرمجيات (جاي فريمان)، وهو الآن يسعى للحصول على تعويضات غير محددة. ويمثل فريمان في الدعوى القضائية شركة المحاماة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ، التي مثلت شركة سامسونج ضد آبل في دعوى براءات الاختراع.

وتواجه شركة آبل العديد من الدعاوى القضائية التي تتهمها بالاحتكار، وكانت شركة Epic Games – المطورة للعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة – قد رفعت دعوى قضائية على آبل في شهر آب/ أغسطس الماضي.

واتهمت Epic شركة آبل بإزالة لعبة (فورتنايت) على نحو غير قانوني من متجر التطبيقات الخاص بها، لأن Epic أرادت استخدام نظام الدفع الخاص بها بدلًا من السماح لشركة آبل بتحصيل عمولات قدرها 30 في المئة على المشتريات. ويمكن أن تُحال القضية إلى المحاكمة في شهر أيار/ مايو 2021.

وفي الشهر الماضي، قالت آبل: إنها ستخفض العمولات إلى 15 في المئة من 30 في المئة للمطورين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم من التطبيقات مليون دولار.