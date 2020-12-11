تويتر تتيح نشر التغريدات على سناب شات

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة تويتر يوم الخميس ميزة جديدة لتطبيقها على الهواتف المحمولة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرةً على تطبيق التراسل المصور (سناب شات) Snapchat التابع لشركة سناب، وذلك في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة.

وقالت تويتر: إنه يمكن لمستخدمي تطبيقها على نظام (آي أوإس) iOS الآن نشر التغريدات في قصص سناب شات، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر. وهي تخطط لطرح الميزة قريبًا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وإن كان المستخدم يرغب في نشر تغريدة على سناب شات، فيمكنه الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على زر سناب شات من دائرة النشر. هذا، وتُنشر التغريدات بشكل ملصقات ضمن سناب شات.

وأضافت تويتر أنها ستبدأ في اختبار مميزة مماثلة تسمح بنشر التغريدات في قصص خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام التابعة لشركة فيسبوك، وذلك لمجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيقها على نظام (آي أوإس).

وأعلنت شركة تويتر منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن إطلاق ميزة (التغريدات المؤقتة) التي تختفي بعد مدة زمنية محددة، وذلك في محاولة منها لمنافسة القصص التي شاعت في معظم تطبيقات التراسل، والتواصل الاجتماعي الأخرى.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة المسماة Fleets – وتعني الشيء السريع الزوال – في شهر آذار/ مارس الماضي، واليوم أعلنت عن إتاحتها لجميع المستخدمين.

وعلى غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، فإن التغريدات المؤقتة ستختفي بعد 24 ساعة من نشرها. وتقول تويتر: إن التغريدات المؤقتة صُممت لتهدئة مخاوف المستخدمين الجدد الذين لا تعجبهم الطبيعة العامة والدائمة للتغريدات العادية.