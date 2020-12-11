شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ترتفع درجة حرارة أجهزة MacBook؟.. 8 طرق لحل المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الاستخدام الكثيف لجهاز MacBook الخاص بك يصبح عرضة للسخونة الزائدة، مما يجعله غير مريح بالعمل، ولكنه قد يقلل من عمر البطارية وربما يتلف المكونات الداخلية الأخرى، لذا فيما يلى كيفية منع جهاز MacBook الخاص بك من التعرض للسخونة الشديد، فهناك بعض الأشياء التى يمكنك القيام بها للتحكم فى درجة حرارة جهاز MacBook الخاص بك والحفاظ على برودة تشغيله.

لا تسد الفتحات:

من السهل حقًا سد فتحات التهوية عن طريق الخطأ إذا قمت تستخدم جهاز MacBook فى بالقرب منك مباشرة أو تعمل على السرير، مع وجود الكمبيوتر المحمول على سطح ناعم مناسب الشكل، إذا كنت تسد الفتحات، فقد تحتجز الهواء الساخن بالداخل، لذا ضع جهاز MacBook على كتاب أو حامل كمبيوتر محمول أو أى سطح مستوٍ آخر يوفر مسارًا واضحًا للهواء لمرور الفتحات.

قم بتنظيف الأجزاء الداخلية لجهاز MacBook الخاص بك

إذا كان عمر MacBook الخاص بك أكثر من عامين، فافتحه من حين لآخر وقم بتنظيف الغبار، لذا قم باستخدام أداة مناسبة لابعاد الغبار المتراكم برفق.

لا تعمل فى ضوء الشمس المباشر

يحتوى MacBook الخاص بك على نطاق مثالى لدرجات حرارة التشغيل، وتوصى Apple بنطاق يتراوح بين 50 إلى 95 درجة فهرنهايت، وإذا كنت تعمل فى ضوء الشمس المباشر أو فى مكان شديد الحرارة، فقد يتسبب ذلك فى ارتفاع درجة حرارة جهاز MacBook الخاص بك.

لا تفتح الكثير من علامات تبويب المتصفح

قد يكون هذا مفاجئًا - فبعد كل شيء، ما مدى ضرر فتح مجموعة من علامات التبويب فى متصفح الويب الخاص بك؟ اتضح أنه بغض النظر عن المتصفح الذى تستخدمه، فإن فتح الكثير من علامات التبويب يعد نشاطًا كثيفًا للموارد.

وبغض النظر عن نوع جهاز MacBook الذى لديك، حاول أن تقصر نفسك على أقل من اثنى عشر علامة تبويب فى أى وقت، وإذا بدأ نظامك فى العمل ساخناً، فأغلق أى علامات تبويب غير أساسية لإخراج الحمل من وحدة المعالجة المركزية.

قلل من تعدد المهام

على غرار إدارة علامات التبويب فى متصفحك، تجنب تشغيل العديد من البرامج فى وقت واحد - خاصة البرامج كثيفة الاستخدام للموارد مثل Adobe Photoshop و iTunes، فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم Photoshop (أو أى تطبيق آخر مكثف من الناحية الرسومية)، فربما استخدم هاتفك للموسيقى.

تحقق من مراقب النشاط بحثًا عن تطبيقات تعمل بشكل سيء

تضع بعض التطبيقات عبئًا كبيرًا على وحدة المعالجة المركزية، سواء حدث ذلك بشكل طبيعى أو كان التطبيق يسيء التصرف، تظل الحقيقة أنه يمكن أن يتسبب فى تشغيل وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك، وللتحقق، انتقل إلى Finder، واضغط على "التطبيقات"، ثم اضغط على "الأدوات المساعدة"، ثم ابدأ "مراقب النشاط".

وفى تطبيق Activity Monitor ، اضغط فوق علامة تبويب CPU لمعرفة التطبيقات التى تستخدم نسبة عالية من موارد وحدة المعالجة المركزية المتاحة، وإذا رأيت شيئًا ما يحتكر وحدة المعالجة المركزية ولا تحتاج إلى استخدامه، فأغلق هذا البرنامج.

تأكد من عمل مراوحك بشكل صحيح

من المحتمل أن تكون مراوح MacBook الخاص بك قد تلفت، إذ يمكنك معرفة ذلك من خلال تشغيل تشخيص مدمج فى جهاز Mac الخاص بك، بالنسبة لمعظم أجهزة MacBook ، إليك ما يجب فعله:

1. قم بإيقاف تشغيل MacBook وتأكد من توصيله بمأخذ التيار.

2. قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول واضغط فورًا مع الاستمرار على مفتاح D. حرر المفتاح عندما ترى شاشة التشخيص تظهر واتبع الإرشادات لإكمال الاختبار.

3. لن تكون نتائج الاختبار باللغة الإنجليزية البسيطة، ولكن ابحث عن أى رموز خطأ تبدأ بـ "PPF" - تشير هذه إلى مشكلات المعجبين. يمكنك العثور على مفتاح لجميع رموز الخطأ على صفحة دعم Apple.

4. إذا رأيت رمز خطأ PPF، فستحتاج إلى صيانة MacBook.

حافظ على تحديث MacBook الخاص بك

هذه نصيحة جيدة لأى مشاكل أو مخاوف لديك مع جهاز MacBook الخاص بك، وتأكد من تحديثه مع تثبيت جميع تحديثات البرامج والبرامج الثابتة، كما يمكنك التأكد من أنك محدث عن طريق فتح تفضيلات نظام MacBook ثم الضغط فوق "تحديث البرنامج".