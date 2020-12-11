شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محتالون يدّعون بيع لقاحات كورونا وهمية عبر الإنترنت المظلم مقابل 250 إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أشهر من الترقب، بدأ أخيرًا طرح لقاحات فيروس كورونا في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث يتم إعطاء اللقاح في البداية لكبار السن وعاملي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS في الخطوط الأمامية، ولا يُتوقع تقديم اللقاح لمعظم البريطانيين حتى عام 2021.

لكن بحسب موقع mirror البريطانى، فقد حذر الخبراء من أن المحتالين يستغلون البريطانيين اليائسين للحصول على اللقاح من خلال "بيع لقاحات وهمية" عبر الويب المظلم، حيث اكتشف باحثون من Check Point العديد من الإعلانات الخادعة للقاح Covid، مما يوفر "فرصة" لشراء لقاح Pfizer على الويب المظلم.

وتتميز الإعلانات بعناوين رئيسية مثل "لقاح فيروس كورونا المتاح 250 دولارًا" أو "قل وداعًا لـ COVID19 = CHLOROQUINE PHOSPHATE" أو "اشترِ بسرعة، تم التخلص من فيروس كورونا الآن "، فيما كشف الباحثون أن هؤلاء المحتالين يصرون على سداد المدفوعات بعملة البيتكوين، والتي تعتقد Check Point أنها طريقة لتقليل مخاطر تعقب البائعين.

وقد تواصلت Check Point مع بائع، وسألت عن تكلفة "اللقاح"، واستجاب البائع بسعر يطلب 0.01 BTC (حوالي 135 جنيهًا إسترلينيًا)، وادعى أن هناك حاجة إلى 14 جرعة للعلاج، وقال رئيس قسم أبحاث الثغرات في المنتجات في Check Point: "مع طرح اللقاح، أعتقد أنه من المنطقي أن نفترض أن الناس سيبحثون عن مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة للحصول على اللقاح أولاً.

وأضاف "إحدى هذه الطرق هي عبر الشبكة المظلمة، حيث نرى بالفعل عددًا من البائعين الذين يعلنون عن فرصة شراء لقاح فيروس كورونا على الشبكة المظلمة، ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هؤلاء البائعون شرعيين أم أنهم أفخاخ، لكن من غير المحتمل أن يكونوا شرعيين".

واستكمل:"ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن المتسللين يبذلون قصارى جهدهم في استغلال موضوع فيروس كورونا، كما يتضح من الزيادات الحادة في حملات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني التي تحمل عنوان COVID-19 وأرقام تسجيلات النطاق الإجمالية التي نشرناها للتو".

وفي المملكة المتحدة، يتوفر لقاح COVID-19 فقط من خلال NHS للمجموعات المؤهلة وهو تطعيم مجاني، وأوضحت حكومة المملكة المتحدة: "أوصت مجموعة مستقلة من الخبراء بأن تقدم NHS هذه اللقاحات أولاً لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بالمرض والمعاناة من مضاعفات خطيرة أو الوفاة من COVID-19، وهذا يشمل كبار السن في دور الرعاية وخط المواجهة العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.