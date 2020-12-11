فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 11, 2020 316 آبل تعمل على تطوير الموديم الخاص بهواتفها المستقبلية ???? حسب تقرير من Bloomberg فشركة Apple بدأت العمل على تصنيع الموديم الخاص بها وهي خطة مستقبلية حيث ما زالت تستخدم رقاقات Qualcomm ولديها عقد معهم يمتد لسنين أخرى ولكن بداية التطوير تشير لخطة آبل للتحول التدريجي لقطعها الخاصة.

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